想用信用卡免費停車不只要挑對卡還要搞懂4大眉角

市區停車，讓許多車主傷透腦筋，尤其尖峰時段，不僅車位一位難求，停車費更是貴森森。專家建議，比較信用卡時，除了比回饋之外，更要連同信用卡權益一起看，當需要市區停車時，就可省下停車開銷。不過，今年多數信用卡權益都有感縮水，建議卡友一定要重新檢視手中的卡片，並留意銀行消費門檻、停車次數、時數上限及合作車場家數等。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如指出，比較信用卡，不單只是比較刷卡回饋，更要連同隱性回饋，也就是信用卡權益一起比，當需要在市區停車、道路救援等，就能省下不少開銷。至於如何享有市區免費停車？卡友須搞清楚銀行設定的「消費門檻」，還有免費停車的「次數、時數上限」，以及合作的「停車場」家數，當銀行同時與越多家停車場合作，卡友選擇性越多，越容易找到車位。

也由於今年多數信用卡權益都有感縮水，像是中信銀在網站上公告，自 4 月 1 日起，信用卡的各項權益，將從「每卡」限縮為「每戶」，若持有多張卡，就以最高等級卡片的優惠規格為計。

台新昇恆昌無限卡原本是多數卡友的「停車卡」，因為不須達到消費門檻，就可享有每日 1 次，每次最高 4 小時免費停車，自元旦起，新增一條「每月免費停車上限 30 小時」，讓每天開車通勤的上班族，苦喊停車費吃不消。因此，Money101.com.tw 建議持卡人在新的一年應重新檢視信用卡權益，以備不時之需。

至於各家銀行中，每日免費停車 4 小時為最優惠，像是中信銀行 LEXUS 商務世界卡上月新增消費 1 萬元以上，即可享每次最多 4 小時，每日 1 次免費停車；台新銀行昇恆昌無限卡則是無需消費就可享每日 1 次，每次最多 4 小時免費停車，但是，每月上限 30 小時。兩張卡都與中興嘟嘟房、台灣聯通、24TPS 永固便利停車場合作。

無須達消費門檻或是新增 1 筆不限金額消費即可享每日免費停車 3 小時則像台新銀行環球 / 亞洲無限卡，無消費門檻，每日 1 次，無次數上限；台新銀行國泰航空世界卡、台北富邦銀行 IMPERIAL 尊御世界卡、日盛銀行無限卡只要新增 1 筆消費，就享每日 1 次，每月無次數上限的免費停車資格。

另外，各大百貨公司聯名卡也能提供百貨店內停車優惠。以寸土寸金的台北信義商圈來說，停車費 1 小時就要價 50 元至 100 元，利用周邊 4 大百貨聯名卡，停車更便利。其中，小資族適合「過卡」就能享免費停車的卡別，像是聯邦銀行微風御璽 / 鈦金卡平日享 3 小時免費停車，中信銀行 TAIPEI 101 MALL 御璽 / 鈦金卡享 2 小時免費停車。



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