〈AI學校開學〉Google簡立峰：當市場出現泡沫 就是新科技時代的來臨

台灣人工智慧 (AI) 學校今 (27) 日舉行首屆開學典禮，Google 台灣董事總經理簡立峰受邀演講時表示，當市場出現泡沫時，便是新科技時代的來臨，若未來回頭來看 2016 年，就會發現 2016 年是人類發展 AI 技術的關鍵年。

簡立峰認為，從過往經驗來看，每每市場出現泡沫，就是引領新科技的關鍵點，他舉例，2000 年網路泡沫，而網路科技崛起；2008 年房地產泡沫，但行動科技崛起；2016 年則是英國脫歐，目前雖然還無法確定 2016 年的新科技會是什麼，但經歷下一個循環後，或許就會發現，2016 年是人類 AI 技術發展的關鍵點。

在陳立峰眼裡看來，之所以說每次泡沫都是新科技時代的來臨，是因沒有泡沫時，市場基於新創風險太高而不敢貿然投資，沒有人肯承擔風險，但當泡沫發生後，市場轉而投資新創，也造就下一個新科技的崛起。

陳立峰指出，2016 年全球開始真正走進 AI 產業，推升新的硬體需求成長，而硬體絕對是在 AI 時代下的驚人武器，從網路產業、走到 IC 硬體產業的垂直整合，再到 AI 技術服務，「這是個驚人的新階段」。

陳立峰認為，由於全球化速度使科技無國界情況加劇，而 AI 是空前的改變，將比上一波雲端科技的革新影響更鉅。

