〈觀察〉中國手機品牌在台攻城掠地 台廠市占率恐遭瓜分

台灣智慧手機市場去年迎來近 10 年來首度衰退，但是市場競爭卻有增無減，台灣市場並不大，卻有眾品牌齊聚，除蘋果、三星、Sony 等國際品牌外，中國手機品牌近幾年來更是積極登台，華為、OPPO、vivo、小米、天瓏集團旗下 SUGAR 等，皆大舉擴張台灣市占率，台廠手機品牌恐得再加把勁。

根據市調機構最新統計，去年 12 月台灣手機銷量及銷售額排名，中國品牌 OPPO 都在前三名中，以單機銷售來看，新上市的 OPPO R11s 更是拿下安卓智慧手機的單機銷售冠軍，華為也在 HUAWEI Mate 10 上市的帶動下，銷售額及銷售量市占都往上提升。

以去年 12 月的市占排名來看，銷售量市占排名前十大為蘋果、三星、華碩 (2357-TW)、OPPO、Sony、HTC 宏達電 (2498-TW)、NOKIA、華為、小米、台灣大哥大；銷售額市占率前十大為蘋果、三星、OPPO、Sony、HTC、華碩、華為、小米、NOKIA、SHARP；OPPO 及華為市占率雙雙提升。

中國強勢品牌華為、OPPO、小米已在台灣耕耘多年，vivo 則是去年底登台，挾著全球前五大品牌名氣，喊出 2 年內要在台灣搶下 5% 市占目標；另外，中國 OEM 廠天瓏移動旗下品牌 SUGAR 手機來台 1 年，鎖定中低價位手機市場布局，去年 12 月在台銷量市率 1%，排名台灣前 12 大。

SUGAR 今年將在台灣推出約 6-8 款手機，除了 2 月將上市 S11 系列外，還會有 3990 元入門款系列，第 2 季預計將推出萬元以上的新機，目標擠進台灣前十大市占品牌。

台灣市場不大，卻吸引許多中國品牌來台，SUGAR 台灣區總經理李凡坦言，品牌追求成長，一定會往其他的市場前進，台灣市場具有語言及文化上的優勢，對拉升全球成長有幫助。

中國手機大廠來台攻城掠地有成，不僅是品牌知名度大增，同時也以高 CP 值吸引消費者的注意，帶動市占率節節升高，中國手機品牌登台，在行銷上也不手軟，透過大量的廣告、代言人來吸引消費者眼球。

宏達電 (2498-TW) 在通路上有 HTC 專賣店、HTC 網路商店，同時也與各大電信通路緊密合作，近幾年在新機的策略上，改變以往的機海策略，每年約推出 5-6 款不等的新機，同時涵蓋高中低不同的產品線，在訂價策略上也更加精準。

但是，面對中國手機品牌的進逼，宏達電新機在熱銷排行上卻是欠缺擠進單機前十大的動能，反倒是華碩 (2357-TW) 還可在前十大熱銷單機榜中，但兩家公司同樣都面臨中國品牌廠的威脅，華碩去年請來孔劉代言，進一步帶動買氣及知名度，還能穩住銷量的市占，宏達電則是以中高階及旗艦機主打，在銷售額市占上勉強守住前五名的位置。

面對國際大廠及中國品牌廠的夾攻，台廠在行銷力道上反而沒有那麼用力，分析師認為，這種現象其實是一個循環，當手機賣的不夠好的時候，牽動的是包括對供應鏈的話語權，還有可以動用的行銷資源，也因此，雖然行銷還是有，但力道可能就是缺了一點。

事實上，分析師直言，宏達電在創新及技術上是具有優勢的，但似乎總被消費者的刻板印象所束縛，加上中國手機廠也在急起直追，不管是外型、功能都不遜色，面對追兵進逼，台廠必須發揮在技術上的優勢，且精準行銷，以免最後連母市場優勢也被陸廠瓜分掉。