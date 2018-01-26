2018年中國手機市場為什麼會出現巨大震盪？

綜合新浪科技、第一財經今 (26) 日報導，市調機構 Canalys 今日發布的最新數據顯示，中國智慧手機市場的增長趨勢出現停滯，其圖表顯示，近 9 年來，中國智慧型手機出貨量在 2017 年首度出現下跌。

圖取材自 canalys

依據 Canalys 的數據顯示，2017 年中國智慧手機市場總出貨量為 4.59 億部，年減 4%，尤其是 2017 第四季度的出貨量為 1.13 億部，與上年同期相比，跌幅達到了 14%，僅為 1.13 億部。

然而在中國手機廠商中， 華為在 2017 年最後一個季度的出貨量達到了 2400 萬部，上漲幅度達到 9%。外界最關注的蘋果手機在中國的表現，根據 Canalys 數據，蘋果去年第四季度在中國的出貨量達到 1300 萬部，儘管未能擠入前三名，僅排名第四，不過小米擠了下去。

Canalys 研究分析師 Mo Jia 表示，華為在本土市場上的表現最好，Nova 系列和榮耀系列已經成功地從金立和魅族手中搶得了份額，榮耀系列更是貢獻了華為超過一半的出貨量。 但「華為」與 「 華為」之間的競爭越來越激烈，華為必須面對旗下子品牌互相的蠶食市場份額的局面。

Canalys 研究分析師 Hattie He 表示，本土市場的趨於飽和將對那些嚴重依賴本土市場的中國廠商產生不利影響。 「 這將影響他們的現金流和盈利能力，限制其海外擴張，並影響未來的生存。金立和魅族等廠商的現在面臨的挑戰比以往任何時候都更加嚴峻。 」

Hattie He 認為，隨著聯想和中興在 2018 年回歸中國市場，廠商之間的競爭將加劇。 他說： 「 小廠商將很難獲得更多的市場份額。市場的主要參與者將做出更激進的計劃，以維持或擴大其市場份額。我們預計 2018 年中國將出現重大的市場震蕩。 」