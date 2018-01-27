中國金融發展(控股)有限公司 發行總額為1.54億港元可換股債券

與建銀國際訂立認購協議鞏固市場地位



香港, 2018 年 1 月 26 日 - (亞太商訊) - 中國金融發展 (控股) 有限公司 (「中國金融發展」或「集團」) (股份代號：3623) 欣然宣佈與建銀國際(控股) 有限公司 (「建銀國際」) 全資附屬公司 Chance Talent Management Limited 訂立認購協議，認購集團本金總額為 1.54 億港元，年利率為 6% 之兩年期可換股債券。



根據此次訂立的認購協議，該等可換股債券可按每股初始換股價 2.20 港元轉換為股份，較昨日集團在香港聯交所的每股股份收市價，$1.47，溢價約 50%。若該批可換股債券一年後悉數獲兌換，可兌換 70,000,000 股新股，相當於擴大後已發行股本的 11.65%。



中國金融發展主席及執行董事張鐵偉先生表示：「是次集團發行可換股債券，對未來發展具有深遠的戰略意義。為集團開拓新資金渠道，有利拓展本集團業務，並提升集團在資本市場的地位。本集團將聚合政府、機構、媒體、市場等多方力量，圍繞實體企業和區域重大設施建設，嵌入並提升集團傳統業務，致力探索港澳合作新模式，以點帶面深化合作，做好國家大灣區戰略踐行者的重要角色。」



關於中國金融發展（控股）有限公司

中國金融發展為全國領先的民營金融集團，屬首家中國金融企業以擔保業務為主體，登陸香港主板掛牌。集團已由上市之初的擔保、小貸兩種簡單業務模式，及後增容升級為涵蓋資産管理、基金管理、投資併購、融資租賃、融資擔保、海外資本、房圈金融、小額貸款等多元綜合金融服務平台。而業務扎根香港、深圳、佛山為中心的大灣區地區，為粵港澳大灣區發展提供綜合、專業的金融服務。 http://www.chinasuccessfinance.com 。



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