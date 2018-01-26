【異動股】匯率持續攀升利好航空股 中國國航(601111-CN)大漲超6%

午後，航空股繼續走強，截止發稿，中國國航(601111-CN)大漲6.05%，南方航空(600029-CN)漲4.76%報11.45元，東方航空(600115-CN)漲2.17%報8.47元，吉祥航空(603885-CN)、春秋航空(601021-CN)均紛紛拉升。

消息面上，面對強勁升值的市場匯率，1月26日，人民币對美元匯率中間價繼續調升288基點，設于6.3436元，連續第六日調高，本周累計上調733個基點。外匯市場人士指出，人民币升值預期正在不斷強化，單邊走勢日益明顯，即便美元調整，若無幹預，人民币匯率仍可能繼續升值，考驗外匯政策的定力。

近期人民币匯率持續攀升，在一定程度上也利好航空股。

分析人士表示，短期看，美元匯率持續走低、宏觀經濟數據的支撐等因素成為推動人民币匯率上行的主要因素。盡管人民币匯率的走高會增加部分企業海外收入的匯兌損失以及對部分出口型企業業績産業影響，但總體上仍對多數行業形成利好：受益于人民币走強的預期，海外資金有望加大對人民币資産的配置力度。而在A股市場中，受益于匯兌收益增加的航空運輸板塊最為受益。

航空股的受益邏輯在于匯兌收益及出境遊增長。一方面，因采購及維修需要大量的美元負債，故而人民币升值會産生匯兌收益;另一方面，人民币的升值積累到一定程度，會帶來出境遊的增長。

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