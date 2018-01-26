中國去年12月工業企業獲利較11月放緩4.1%，連續第三個月放緩

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，中國 2017 年 12 月份工業企業獲利增長速度連續第三個月放緩。中國國家統計局公布的數據顯示，12 月份規模以上工業企業獲利較 2016 年同期增長 10.8%，增速較 11 月份的 14.9% 放緩 4.1 個百分點。



至於 2017 年全年，全國規模以上工業企業實現獲利總額較 2016 年增長 21%，增速較 2016 年加快 12.5 個百分點。



中國國家統計局表示，2017 年全國規模以上工業企業實現獲利總額 7 兆 5,187 億人民幣。其中採礦業實現獲利總額 4,586 億人民幣，較 2016 年增長 2.6 倍；製造業實現獲利總額 6 兆 6,511 億人民幣，增長 18.2%。



2017 年規模以上工業企業中，國有控股企業實現獲利總額 1 兆 6,651 億人民幣，較 2016 年增長四成半；集體企業實現獲利總額 399 億人民幣，下跌 8.5%。



分析稱，2017 年強勁的國內外需求支撐的企業獲利，但是，隨著工廠通膨緩和，以及政府推動全面去槓桿推升融資成本，企業獲利大增的態勢或難持久。



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