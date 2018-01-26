SBL水準今非昔比網酸：公園阿伯命中率都比他們高

SBL 超級籃球聯賽一線球員大都被挖角到大陸打 CBA ，包括少俠田壘、野獸林志傑與大房東曾文鼎等人。有網友分享，自己最近去桃園巨蛋看 SBL 比賽，球員的表現讓他大吃一驚，直呼「命中率低到誇張，這真的是職業籃球嗎？」。

一名網友在 PTT 看板 PO 文分享，自己於 24 日拿市民卡換門票，到桃園巨蛋看台啤對上璞園的比賽，上一次進場看球是 10 幾年前的 CBA 了，距離這次已經很久，但卻在上半場看完就看不太下去，直呼球員命中率低到誇張，連一般中線、送分的罰球都無法把握，讓他不禁質疑「這是職業籃球嗎？」。他表示，想必這些球員以前應該都是打校隊的，命中率應該不會低成這樣才對。



此外，原 PO 也酸言酸語道：「怎麼覺得一般河堤、公園的民間高手，命中率都比他們還高耶！真的很想問問，現在台灣職籃的命中率真的這麼低嗎？我怎麼覺得桃園後站的外籍勞工命中率都比他們高阿 @@~」。

PO 文一發表引來網友正反兩極熱議：「這是一個沒有田壘的時代~」、「本來就是半職業啊 自己誤會再來怪 阿不就好好笑」、「就沒有第二專長 所以只好把籃球當職業暫時餬口」、「看觀眾人數就知道打身體健康的」、「一節得 7 分 我傻眼」、「你打球是不用考慮防守強度的嗎？從命中率看強弱勒」。

據了解，這場比賽，戴維斯最後關頭以中距離跳投攻下 2 分，璞園以 2 分差險勝台啤，終場打成 61 ： 63 ，得分效率似乎真的不如以往。

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