美國去年12月新屋銷售較前月下降9.3%，降幅大於預期

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 2017 年 12 月新屋銷售降幅大於預期，11 月數據被向下修正，顯示市場在臨近年底時成長動能有所下滑。數據顯示，12 月份新屋銷售較前月下降 9.3%，總銷量折算成年率為 62.5 萬戶，創 2016 年 8 月以來的最大降幅。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為 67.5 萬戶。11 月數據由初報的 73.3 萬戶，修正成為 68.9 萬戶。



累計 2017 年新屋銷量總計 60.8 萬戶，高於 2016 年的 56.1 萬戶。



12 月份銷售價格中值較上年成長 2.6%，至 335,400 美元。按目前銷售速度計算，待售房供應可支援 5.7 個月，此前為 4.9 個月。截至 12 月底，有 295,000 戶新房上市



十年來最強勁的單年銷售反映了基本面的改善，包括強勁的就業成長，處於歷史最低的抵押貸款利率和房屋價值成長。



儘管 12 月份數據有所回落，但住房需求穩步成長預示新的住宅建設將在春季銷售季節保持堅挺。



新屋銷售占市場規模的 10% 左右。該指標被認為是比成屋銷量更加及時的指標，成屋銷售在合約完成時方才計算，由美國全國房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 公布。



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