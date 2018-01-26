【港股早評】大市調整已完成或將繼續？

大市昨日終於下跌，全日跌逾300點，以現時大市處於32000點以上，即昨日大市跌幅約為1%，不算太驚人。而大市昨日下跌只實現了投資者早已預期會出現調整。所以昨日大市低收，並不讓投資者感到意外。

相信有不少投資者已在其他傳媒中看到有關大市9天RSI走勢處於90後，大市將會經歷多長的調整期。有友報的專欄作家指出，從過去的經驗，每當9天RSI處於90以上，其後大市出現調整期長度介乎1至5日，即昨日的跌市有可能是整個調整期的開端，亦有可能經過昨日跌市後，大市已完成調整。那麼今次大市調整是否已完成？目前難以掌握，因為美股再次高收，而日本股市在早段亦高開，所以今早大市料可以高開。按道理若大市可以成功高開，而內地股市今日走勢平穩，相信大市可以高收。若大市今日高收，是否代表調整已完成？可是有分析員認為，大市會在33000點遇上阻力，又認為後市會在反彈過後仍會下跌，所以難以掌握大市是否已完成調整，令人傷腦根。

可是就算大市未完成調整，是否代表投資者先行離場？這便要視乎現時左右大市的各項指標走勢如何，當中包括有其他市場人士提及的港美息差﹑人民幣走勢﹑內地投資者透過港股通投資港股的意欲等，當然筆者亦會多留意數隻熱門大藍籌的走勢，從中嘗試推測後市走向。準繩度有多高？若讀者們平日有留意筆者所寫的文章，就會知道筆者平常作出預測的準繩度不足四成。四成是否不合格？若從考試角度，只取得四成分數當然是不合格，可是從日常生活中，取得四成準繩度是否一個令人蒙羞的數字，便有請讀者們自行評價。

那麼今日大市走勢會如何？相信會在33000點附近爭持，而爭持時間多長則難以預期。目前大市並無太大負面因素，有可能爭持一至兩個回合便分出勝負。所以投資者此刻並無太多心水，可以考慮待好淡雙方分出勝敗後才採取行動。若投資者對個人心水股或部署有莫大信心，便無需要有太多考慮。為何作出如此不負責任的說法？既然投資者已有無比信心及決心，外人的片言隻語根本無法產生太大作用，倒不如就讓投資者順起想法而行。不過亦希望投資者可以多加考慮目前市況會更趨波動，請嚴守止蝕位等投資紀律。

至於哪些股份可以留意，除了內銀﹑內險及香港交易所(00388-HK)，可以多留意能源股，無疑油價回落理應對油股不利，但是天氣因素卻不可以忽略，同時亦可以留意個別與能源運輸及倉儲物流相關的股份。

2018年1月26日上午9時3分

文﹕張偉倫

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