鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 11:30

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新華社報導，廣州市公安局天河區分局 5 日發布懸賞通告，指控台灣「資通電軍」指揮實施非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對 20 名參與網攻的重要犯罪嫌疑人進行懸賞通緝，每人獎金 1 萬元人民幣。

中國突發懸賞緝拿20名台灣「資通電軍」 稱對台獨勢力亮劍。（圖:shutterstock)

報導稱「這是公安機關首次通過執法行動對台獨分裂勢力亮劍」，也是首次對台灣資通電軍有組織網路違法犯罪行為的集中打擊。

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彭博報導指出，這些懸賞主要具有象徵意義，因為中國在這個擁有 2300 萬人口、實際自行治理的群島上並無執法權，而台灣軍方成員也極少前往中國。不過，這些獎金凸顯出北京對賴清德與民進黨的厭惡，因為他們被視為推動台灣正式獨立的勢力。

台灣政府於 2017 年成立資安指揮部，主要是為了應對台北官員所稱的大量來自中國的網路攻擊與其他威脅。

綜合陸媒報導指出，台灣「資通電軍」負責統籌軍方、政府與民間網路技術力量，專門對中國和港澳地區發動網路攻擊、滲透，竊取敏感數據和情報，並配合美國等外部勢力進行輿論戰和認知戰，甚至秘密策動「顏色革命」。