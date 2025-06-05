鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 14:16

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美國總統川普長期以來一直吹噓自己有能力與世界強人達成交易，此次重返白宮，他的「交易藝術」(Art of the Deal) 卻未能在他自稱欽佩的領導人身上奏效。

川普槓上「硬漢領袖」全盤皆輸 交易藝術技窮淪笑柄。（圖:shutterstock)

過去的 48 小時內，川普接連遭到了俄羅斯、中國和伊朗領導人的冷遇，這些正是他在競選期間承諾將迅速達成協議的國家——結束俄烏衝突、與中國達成貿易協議、以及與伊朗談成更好的核協議——這些能諾全部尚未承諾。

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川普 4 日深夜在社群媒體上發文表示：「我喜歡中國國家主席習近平，一直都喜歡，以後也永遠喜歡，但他非常強硬，很難和他達成協議！！！」幾個小時後，他與普丁通了電話，然後坦言「不會立即帶來和平」。

這些感嘆凸顯著川普及其團隊立場的轉變，他們一再聲稱，只有川普親自介入才能解決這些問題。然而，川普現在不得不面對現實：像俄普丁與習近平這樣的領導人，並不如他預期般的願意退讓。

這同時也提醒人們，川普曾向美國選民及全世界承諾，他擁有在紐約房地產叢林中鍛鍊出的精明與強硬，可以用前任總統辦不到的方式，壓制習近平與普丁等領導人。

美國企業研究所外交與國防政策研究部主任 Kori Schake 直言：「川普總統能夠施壓的國家，通常是美國的朋友，因為他們不希望破壞與美國的關係；相反地，美國的對手則完全願意冒這種風險。」

川普幾乎取消了對俄羅斯實施制裁的威脅，他週三在社群媒體上發表的貼，似乎承認了普丁的說法，即在烏克蘭無人機週末對空軍基地發動毀滅性襲擊後，普丁有權進行報復。

川普在與中國的談判中，也失去了很大籌碼。中國已加強了對汽車電池和手機等急需稀土元素的出口管制。同時，中國正將注意力轉向歐洲，認為那裡有深化貿易關係的機會。