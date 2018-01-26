十三集團(00577-HK)聯席主席洪永時辭任

十三集團(00577-HK)公布，洪永時已辭任公司聯席主席兼執行董事職位，自2018年1月25日生效。就此，洪先生已終止出任公司提名委員會成員、公司財務及投資委員會成員及公司執行委員會主席，自2018年1月25日生效。

公司已獲告知，於2018年1月25日，持有公司約8247.7萬股(佔公司全部已發行股本約8.96%)的PrideWisdomGroupLimited，就出售CircleSwingLimited全部已發行股本予劉高原全資擁有之公司RallyPraiseLimited而訂立買賣協議。PrideWisdom將於完成買賣協議前轉讓8228.8萬股公司股份予CircleSwingLimited。

劉高原為公司副主席兼執行董事。就公司所知，買賣協議預期將於公司就日期為2018年1月24日之公司通函所載有關股本重組、更改每手買賣單位及供股之事宜，而於2018年2月9日舉行股東特別大會後的某一日期完成。

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