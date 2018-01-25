【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

放量上攻後壓回，留長上影線收小紅 K！

台股今日開在平盤附近，早盤一路拉高幾乎再創高，但 10 點過後漲幅收斂，收盤僅小漲，但仍穩守 11100 整數心理關卡，收了一根但長上影線的小紅Ｋ，指數依然在五日均線之下，而目前月線與季線呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能放大至 1600 億之上，為近期的大量，今日的震幅亦放大至 136 點之多。收了一根小紅 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今日類股漲略多於跌，其中漲幅最高是汽車類股，漲幅達 3%，塑膠、油電燃氣漲幅也超過 1%，貿易百貨、玻陶、水泥、金融、生醫、鋼鐵、其他類、電腦設備、化學生醫、電器電纜、橡膠、化學、食品、電子通路、建材營造等也均收紅。

下跌股則有電機機械、造紙、資訊服務、其他電子、電子零組件、紡纖、航運、通信網路、觀光、半導體、光電等。

台積電今日走勢整理，早盤一度站回 260 元整數關卡之上，也帶動指數衝高，不過市場對於昨天台積電大幅下殺仍心有餘悸，壓抑台積電漲幅無法有效守住，午盤過後甚至還翻黑，所幸尾盤拉回到平盤作收。

台積電走跌也拖累半導體類股走弱，尼克森、合晶、創意、海德威、沛亨、環球晶、精材、嘉晶、台勝科、漢磊、日月光、穩懋、大中、南亞科、威盛、盛群、強茂等也均下跌逾 2%。

股王大立光也是在平盤上下震盪，二線光學廠則是持續抗跌，亞光亮燈漲停，今國光、揚明光、聯一光等也均收紅。

金融股則扮演穩盤要角，中信金、兆豐金、富邦金等漲幅均超過 1%，華南金、永豐金、國票金、合庫金、新光金、台新金、第一金、開發金等也均收紅。