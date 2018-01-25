【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6591 動力，全數獲利出清啦。)

避雷針跑出來，往往都是暴風雨的前夕。今天大盤一度往上攻擊，最高點來到 11268 點，但是隨即賣壓出現，一度由原本上漲 116 點，轉為下跌。今天另外可觀察 2330 台積電的走勢，今天台積電波動很大，跟往常很不一樣，人工的味道很濃，大家要小心觀察。終場大盤上漲 13 點，以 11165 點做收，量能為 1602 億元。

重點持股報告

(6591 動力) 除了愛你還能愛誰。感謝 ( 動力火車 ) 近期的照顧，股價也一路狂飆，我們先前在相對高點也已經獲利出脫一半持股，今天另一半的持股則是全數獲利出清囉，太棒了，持續將獲利放入會員的口袋裡。

(6257 矽格、6213 聯茂) 續抱。

(8069 元太、6438 迅得) 續抱。

(3443 創意) 今天回檔的幅度比較深一點，但還是在關鍵 K 的系統之內，所以操作就不預設立場囉，請續抱即可。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8069 元太、6438 迅得、6213 聯茂、6257 矽格、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)