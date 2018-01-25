大規模招兵買馬 亞馬遜對醫藥行業的「顛覆」越來越近？

摘要：專注醫療領域的投資銀行 Leerink 在最新一份給投資者的報告中透露，亞馬遜公司中負責拓展醫藥行業的團隊規模已經由此前的 7-8 人擴達到 30-40 人左右。「亞馬遜進軍醫藥產業的雄心已經顯而易見，不是『要不要』的問題，而是『何時』的問題。」

據財經媒體 CNBC，專注醫療領域的投資銀行 Leerink 在最新一份給投資者的報告中透露，亞馬遜公司中負責拓展醫藥行業的團隊規模已經由此前的 7-8 人擴達到 30-40 人左右。

團隊規模的擴大，或許意味著亞馬遜即將在醫藥行業掀起一股新的浪潮。

去年 10 月，亞馬遜正處於考慮是否進入數千億美元處方藥市場的最後階段。如今 Leerink 公司認為，亞馬遜進軍醫藥產業的雄心已經顯而易見，不是「要不要」進軍，而是「何時」進軍的問題。

報告稱，「最終，亞馬遜還將進一步發展其黃金會員項目，為會員提供免費物流、加快送貨以及其它特權服務。亞馬遜把醫療藥品視為理所應當加入其商品名錄中的一項。」

Leerink 的分析師還表示，其接觸到的亞馬遜前資深員工還透露，亞馬遜高層建議今後對線上所售的藥品定價瞄準市場最低價格即可，不用低於這個標準。此外，亞馬遜有可能直接向客戶出售藥品，並建立一個平台，對藥品供應商開放，有點類似目前「亞馬遜市集」的模式。這樣的做法將進一步增加製藥商的價格競爭。

由 Eric French 領導的消費品團隊率先開始了亞馬遜對醫藥產業的研究，並開始為這項業務招兵買馬。亞馬遜公司的食品雜貨部門也隸屬於這個團隊。

最近，亞馬遜聘用了專長於病患照護新模式的醫生 Martin Levine。

去年底，亞馬遜已經與仿製藥（Generic Drugs）製造商進行初步商談，以進軍藥房領域，其談話對象為仿製藥巨頭 Mylan 和 Sandoz。

（註：所謂的仿製藥是一種相對於品牌藥的概念。一般而言，某一製藥公司製造的藥物獲得 FDA 上市批准之後，原產製藥公司將持續生產其持有專利權的藥物——這一藥物被稱為品牌藥。而當品牌藥的專利保護到期之後，其他公司採用與品牌藥相同的有效成分製作的藥品叫作仿製藥。）

高盛去年 8 月就亞馬遜進軍醫藥行業的計劃發布了報告，指出亞馬遜此舉可以幫助提高藥品價格透明度，從降低消費者買藥成本。

目前，亞馬遜已在其網站出售一些「邊緣類」醫療用品，比如紗布和溫度計等。它還有一個名為 1492 的健康團隊，專攻相關的硬體軟體項目，例如開發亞馬遜 Echo 智能音箱和智能購物掃描儀 Dash Wand。此外，亞馬遜的雲服務 Amazon Web Services 將繼續主導健康和生命科學市場。

亞馬遜公司股價一路上漲，2018 年初至今不到一個月的時間裡，漲幅已接近 15%：

『新聞來源／華爾街見聞』