亞馬遜輕鬆入袋3億美元的方式：調高會員月費

全球最大的廣告和公關公司 WPP 集團執行長指出，谷歌已經不再壟斷廣告市場，亞馬遜在搜尋以及提供廣告平台部份，皆已威脅到谷歌。另一方面，亞馬遜宣布將提升會員 Prime 月費，預期將創造額外營收。

亞馬遜股價日線走勢圖

WPP 集團執行長 Martin Sorrell 在《全球經濟論壇》受訪中表示，亞馬遜 (AMZN-US) 在兩個面向正在威脅谷歌 (Googl-US) 中，第一點為「搜尋」，在美國，有 55% 的商品搜尋，是透過亞馬遜完成的，此外，亞馬遜的線上廣告事業體，正在以良好的速度成長中。

Alphabet 股價日線走勢圖

儘管亞馬遜在線上廣告的市占率，目前仍遠不敵谷歌與臉書 (FB-US) 合計的 75% 市占率，谷歌線上廣告銷售額約為 1000 億美元，臉書則為 400 億美元，亞馬遜則為 20 億美元，但 Sorrell 認為，亞馬遜正快速成長中。WPP 集團為客戶在谷歌購買 50 億美元的廣告，在臉書則花費約 20 億美元，亞馬遜則為 2 億美元。

另一方面，亞馬遜在上周宣布，將調升 Prime 會員的月費，金融機構 Cowen & Co 預估，亞馬遜因此每年可多 3 億美元的營收。

亞馬遜的 Prime 會員制，提供免運費的兩天到貨服務，並可觀賞影片及享受音樂串流服務，目前有兩種收費方式，分別為一次繳清 12 個月的訂閱費與月繳，公司決定將月繳費用從每月 10.99 美元，提升至每個月 12.99 美元，而選擇年繳的金額則是維持不變，為一年 99 美元，鼓勵會員一次繳清一年費訂閱費。

目前亞馬遜約有 6000 萬的 Prime 會員，Cowen & Co 預測其中約有 30% 的人，選擇月繳會員費，亞馬遜在兩年前推出月繳方案，主要希望吸引在假期購物的消費者，或是無法一次繳清 99 美元的人。