偷成功算你行？亞馬遜無人商店根本不在意被偷

亞馬遜週一開幕的無人商店「Amazon Go」在開幕日就迎來滿滿好奇人潮，「無人結帳」到底怎麼運作，難道東西真的不會被偷，或更委婉點… 漏結帳？

CNBC 科技記者 Deirdre Bosa 就實地走訪一遭，意外發現離開商店後，Amazon Go 結帳項目少了一杯優格 (Siggi’s yogurt)。

看到這則推文，亞馬遜大方認了這個錯誤，「GO」副總裁 Gianna Puerini 向 CNBC 表示，「首先也最重要的是，好好享受我們提供的這杯優格。」

她接者表示，像這樣系統漏結帳的錯誤鮮少發生，「所以我們根本不在意，不會費心建立一個顧客漏結帳的回報機制。過去一年我試用這套系統的時候，個人未曾見過此錯誤，但如果真的發生了，亞馬遜也只想要簡單處理，消費者就直接丟棄未結帳商品或享用該商品，別在意。」

GO 商店沒有設計漏結帳商品回報功能，這凸顯出亞馬遜對自家系統的自信心，因為他們完全不與顧客設定任何協議或者安全措施來防範這類事情，亞馬遜甚至不區分顧客是無心漏結帳，還是蓄意偷竊，顯然亞馬遜這套系統相當強悍，根本不怕小偷挑戰，畢竟顧客必須先登入 Prime 帳戶，而且商店上頭有密密麻麻的監視系統和感應系統，想找漏洞恐怕很難。

另一方面，亞馬遜也有可能是計算得失之後的結果，畢竟一杯優格沒結帳不會影響 Go 商店的獲利，只要此類事情低於一定比例，或許節省下來的人事成本和結帳時間可以帶來更多收益，畢竟所有實體店面的零售業都會將漏結帳或未查覺的竊盜事件打入內建的營運成本之一，以亞馬遜的企業規模和財力來說，這一點或許不算什麼。

但亞馬遜似乎很歡迎顧客來 Go 探險，還公開表示沒有設定任何機制探查顧客是否帶走漏 / 未結帳項目，看來後續觀察顧客能否成功「挑戰」Go 結帳系統，也是蠻有趣的一件事。