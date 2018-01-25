美股大空頭：S&P 500衝上3400-3700點 美股泡沫見頂時

號稱「美股大空頭」之一的華爾街知名資產管理公司 GMO 創始人 Jeremy Grantham，近日在芝加哥舉行的午餐會上說，他認為 S&P 500 會先加速衝上 3400-3700 點，再極速下跌，才符合 GMO 歷年對各種資產泡沫的典型特點，此話一出，跌破在場嘉賓眼鏡。

據新浪財經報導，Jeremy Grantham 回顧歷史上有名的資產泡沫 (南海股票、日本股市、2001 年互聯網泡沫、2008 年美國房市的次貸危機) 後，總結出，一般泡沫從飆升到暴跌大概需時 3 年，在這 3 年時間裡，資產價格上漲和下跌非常有對稱性，簡單來說，就是「怎麼上去，就怎麼下來」。

對於美股這 2 年的漲幅，在他看來尚不屬於泡沫化，因為還在緩慢上揚、進三退一的過程。他說，當泡沫到頂的時候，會有一個資產價格加速飆漲的過程，就是在泡沫見頂前的 21 個月裡，資產價格再飆漲 60%。

根據這一點，GMO 逆推出 S&P 500 大概在 3400-3700 點，是美股泡沫的頂。目前 S&P 500 指數來到 2842.64。

S&P 500 走勢

Jeremy Grantham 講了幾個泡沫相關的指標，第一個指標，漲跌分化，呈現二八效應，20% 的股票帶著指數漲，80% 的股票跌。第二個指標，散戶槓桿使用率飆高，目前散戶槓桿率確實是新高，幾乎超過互聯網泡沫時的高水平，這個反指標非常值得警惕。

還有一些間接指標如：牛市後期、低波動率、高質量的個股會跑贏波動率大的高 bata 股… 等等。

Jeremy Grantham 承認，現在資管界面臨的最大難題就是大部份資產類別都很貴，扣除通膨後，GMO 的 7 年預期當中，僅有 2 個資產類別是會產生正的實際回報，其中一個最明顯的就是新興市場股票。他甚至認為，如果一定要滿倉梭哈一個資產類別的話，一定是新興市場股票，比如：越南、巴西、中國等。

目前海外股票和新興市場都在低位。Jeremy Grantham 認為，美股跑贏國際股票的時間不多了。

對於虛擬貨幣，Jeremy Grantham 認為，如果比特幣是一個泡沫的話，會是一個巨大的泡沫，讓過去的泡沫都相形見拙。

房價方面，美國房價在 11 年底見底之後，一直在默默的漲，目前達到歷史 2 個標準差的水平。但 Jeremy Grantham 認為，美國房價的泡沫化遠遠比不上加拿大、英國、澳大利亞和紐西蘭。