【異動股】紫金礦業(02899-HK)發盈喜兼有大行唱好 是股價升的理由嗎？

紫金礦業(02899-HK)盤前報3.65元，升0.17元，升4.885%。成交537萬股，涉資1959萬元。

紫金礦業日前發盈喜，公司預計2017年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加人民币15.7億元到人民币17.5億元，同比增加85%到95%。

公司預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，將增加人民币14.9億元到人民币17.8億元，同比增加150%到180%。

花旗就紫金發盈喜而發出報告，指是合乎預期的盈喜，意味去年第四季純利增逾3倍至12-14億元人民币。強勁增長歸因于礦産量大增、金屬價上升、資産減值較低，及獲得了較大額度的股票投資公平值收益，相信是涉及Ivanhoe股份。

該行稱，近期見投資者正增加對Kamoa項目潛力的關注，同時將其定位由産金公司轉至有色金屬的公司，預期公司今年的毛利當中47%來自銅，金為22%，鋅為17%，當中未計及Kamoa項目。重申「買入」評級，目标價3.5元。

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