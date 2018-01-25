招銀國際大幅上調龍光地產(03380-HK)目標價至12.3港元 聚焦粵港澳大灣區發展推動盈利快速增長

著名證券公司招銀國際發表最新研究報告，大幅上調龍光地產控股有限公司(03380-HK)的目標價超過45%至12.3港元；看好龍光地產在併購及城市更新項目的優勢，同時受惠於粵港澳大灣區的發展，盈利增長將進入快車道，維持「買入」評級，未來前景看俏。

2017年，龍光地産實現合約銷售人民幣434億元，同比增長51.2%。截止2017 年末，公司的總土地資源達人民幣5,194億元，其中通過公開市場獲得項目約人民幣2,171億元；併購及城市更新項目約人民幣3,042億元。招銀國際指出併購及城市更新已經成爲龍光地產獲取項目的另一個主要途徑，尤其在土地稀缺的深圳地區。該行同時認為龍光地産在城市更新項目的爭取上較其他開發商擁有更大的靈活性和積極性，而集團在深圳的康佳及蛇口項目是最好的案例。

自2017 年初寫入政府工作報告後，大灣區城市群發展規劃正式進入國家戰略層面。招銀國際認為龍光地産戰略目標清晰，在大灣區的內投資開發具區域性的優勢。集團在大灣區的貨值佔總貨值的81%，其中深圳及惠州的貨值佔比已佔約一半。



2018 年龍光地産可售資源超過人民幣1,300億元，其中65%位於大灣區。集團將2018年權益合約銷售目標增長50%至人民幣660億元 。招銀國際認為集團目前擁有大量位於大灣區的資源，有信心集團實現2016至2020年合約銷售年複合增長超過50%，同時在2017至2019 年毛利率維持35%-36%，核心利潤率在16%-17%。招銀國際分別上調龍光地産2018-2019 年的淨利潤預測12.4%及23.8%，以反映優於預期的盈利能力及銷售表現。

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