油價創逾3年新高 「三桶油」ADR齊漲 港交所(00388-HK)續揚

美元持續走弱推動美股三大指數早段破頂，不過科技股下跌，其中蘋果跌超1%。納指及標指收跌，道指創新高。港股ADR指數按比例計算，收報33079點，升120點。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報469.8元，較港收市升0.8元；港交所(00388-HK)ADR收報301.68元，較港收市升0.28元；匯豐控股(00005-HK)ADR報86.96元，較港收市升1.11元；中人壽(02628-HK)ADR收報26.91元，較港收市跌0.04元。
美國原油庫存連跌十周，油價創逾三年新高。中海油(00883-HK)ADR收報12.97元，較港收市升0.15元；中石油(00857-HK)ADR收報6.25元，較港收市升0.04元；中石化(00386-HK)收報6.92元，較港收市升0.07元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報82.84元，較港收市升0.04元；聯通(00762-HK)ADR收報11.43元，較港收市升0.09元；中電信(00728-HK)ADR收報3.89元，較港收市升0.01元。
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