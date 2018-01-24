宏碁沒暗戰 施振榮：接班交由專業經理人才能永續

針對今（24）日有報導指宏碁創辦人施振榮計畫要現任董事長兼執行長的陳俊聖，2 年後交出執行長一職，好讓兒子施宣輝接任。但施晚間發出聲明表示報導不符合他的思維，他說陳做得很好，成績有目共睹，他以大股東的角度來看，公司未來仍需要他繼續領導，並強調宏碁的接班，誰能勝任董事長與執行長的職務是董事會的職責，而未來董事會的人選組成，則是董事長的權責所在。

施振榮表示，對於宏碁他一直都很關心、也希望公司業績蒸蒸日上，針對接班這件事，秉持他一貫的想法，認為就是交給專業經理人來負責，才是永續之道。他說家族持有宏碁股份，對這些股份全家都有共識，就是一種不動產的投資概念，只能活用宏碁經營績效所發放的現金股息。

從經營面來看，長期持有宏碁的股份，也是公司長期穩定的支持力量，讓公司能夠在穩定中繼續力求發展。而目前宏碁主要業務是 PC，是整體營運的重要命脈，董事長兼執行長的陳俊聖做得很好，成績有目共睹，他專注做到讓 PC 事業有利可圖，也是宏碁未來更上一層樓的基礎。

施振榮指出，陳俊聖在 PC 本業穩定後，也很重視新事業的發展，並花更多時間來掌握新事業的推展進度。從大股東的角度，公司未來仍需要他繼續領導，帶領宏碁穩定的發展與成長。

而新的事業像是大數據、雲端平台、AI、智聯網等等，剛好是施宣輝的所學與專長所在，正好能有所發揮，自己也期待他未來能有所表現。而這些新事業，也是未來宏碁的重要發展。就像身為自建雲首席建構師，也要對陳俊聖負責一樣。

強調宏碁整體事業的領導者是陳俊聖，施宣輝領導的事業營運績效如何，他也必須要對陳負責。而從王道的立場來看，只有能勝任的專業經理人，才能為宏碁創造價值。此外，在隱性的價值上，以文化面向為例，宏碁的經營和企業文化本來就與一般台灣的企業經營不一樣，王道思維是宏碁的核心文化，而且宏碁也一直在變革中積極發展，這是宏碁特有的 DNA。

對於宏碁的接班傳承，未來如何為宏碁選出能勝任的董事長與執行長，這是董事會的職責，而目前陳俊聖是董事長，未來宏碁董事會人選的組成，則是董事長的權責所在。希望大家能多關注在宏碁業績上的表現，而不要以揣測的方式來報導宏碁的接班傳承。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』