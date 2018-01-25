海力士Q4營利創新高，預估今年DRAM和NAND需求各增兩成和四成

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，僅次於三星電子的韓國 DRAM 大廠海力士 (SK Hynix, 股票代碼為 000660) 週四公布，公司去年第四季營業利潤年比翻長近兩倍，創紀錄高位，且超乎市場預期。受惠記憶體晶片需求旺盛，去年第四季期間，海力士營業利潤為 4.5 兆韓元(約 42.3 億美元)，創下新高紀錄，且高於分析師預估的 4.3 兆韓元。同季，營收增長 69% 至 9 兆韓元，高於市場估的 8.9 兆韓元；淨利 3.2 兆韓元則比分析師估的 3.4 兆元低。當季，DRAM 出貨較前季增長 3%，平均售價上升 9%。NAND 出貨較前季增長 16%，平均售價上升 4%。



2017 年全年，海力士營收為 30.1 兆韓元，營業利潤為 13.7 兆韓元。



展望 2018 年，海力士預估 DRAM 和 NAND 需求將較去年各成長兩成和四成，出貨量各增 20% 和 45%。公司預估今年第一季 DRAM 和 NAND 出貨量較第四季略下降，下半年 NAND 供需狀況可能趨緊。而 2018 年整體行業 NAND 產能仍與 2017 年相當。



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