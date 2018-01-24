劉強東：京東物流考慮在香港和内地雙重上市

北京時間1月24日下午消息，京東CEO劉強東表示，該公司或將對其物流業務進行兩地挂牌上市。

在一年一度的世界經濟論壇上，劉強東接受了CNBC記者的采訪，他表示京東集團正在考慮將其子公司在中國香港和中國内地進行雙重上市。

劉強東表示：“首先，我們目前還沒有決定在哪個地方挂牌上市。”京東主業務的挂牌交易所為美國納斯達克，因而劉強東暗示，旗下物流集團的上市地點有可能選在中國香港或内地。雙重上市指的是企業同時在兩家證券交易所挂牌，這種上市方式能夠為投資者提供更大的靈活性，并且可以有效的提高股份的流動性。

2014年，京東集團在美國納斯達克證券交易所完成挂牌上市。

本月早些時候，路透社援引有關知情人士的消息稱，京東計劃讓旗下物流業務上市，目标籌資金額至少為20億美元。還有消息稱，中國投資機構高瓴資本和紅杉資本中國可能領投。對此消息，京東表示不予置評，而高瓴資本和紅杉資本都沒有回複置評請求。

路透社稱，京東的确有將物流業務上市的計劃，但是IPO程序將在何時以及在何處啓動，目前還不得而知。目前京東物流業務為京東集團全資所有。

CNBC記者詢問劉強東京東物流集團是否會在今年完成上市，他的回答是：“是的，有可能，但是肯定不是今天。”

去年京東集團對旗下的京東金融進行了重組，通過出售68.6%的股份獲得了超過20億美元現金，其中劉強東本人購入了京東金融4.3%的股份。

去年9月，劉強東對CNBC表示，他們對京東金融進行重組的原因，是為了進一步深化其支付業務。京東此舉與他們的主要競争對手阿裡巴巴重組旗下支付業務部門螞蟻金服的原因如出一轍。他還表示，此舉能夠為京東金融日後的上市鋪平道路，但是他同時表示京東并不急着讓京東金融完成上市。

來源：新浪科技

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