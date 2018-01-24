傳媒產業的黃金時代 文化傳媒板塊漲幅居首

午後，文化傳媒板塊繼續集體走強，板塊指數漲超3%領漲兩市。截止發稿，中國出版(601949-CN)漲停報8.09元，光線傳媒(300251-CN)漲停報12.68元，橫店影視(603103-CN)漲停報33.88元，創業黑馬(300688-CN)、華策影視(300133-CN)、唐德影視(300426-CN)、暴風集團(300431-CN)、藍色光标(300058-CN)等多股漲停，風語築(603466-CN)觸及漲停，中文在線(300364-CN)漲超8%，掌閱科技(603533-CN)、華誼兄弟(300027-CN)、金逸影視(002905-CN)等股均紛紛大漲超6%。

消息面上，進入2018年後，部分機構開始重新對傳媒板塊産生興趣。數據顯示，截至目前，滬深兩市共有6家傳媒行業上市公司披露了上周的機構調研記錄，較之前明顯增加。

據數據顯示，2017年全年，《王者榮耀》對玩家的吸引力有增無減。2017年末，《妖貓傳》和《芳華》兩部大片的熱映又成了大家談論的話題。在基金經理看來，這些現象背後都蘊藏着許多投資機會。

嘉實文體娛樂基金經理王凱表示，現在是配置傳媒和文體娛樂板塊的好時機。王凱表示，看好傳媒文娛板塊的理由非常簡單。首先，目前傳媒文娛行業整體估值處于曆史下限，大幅遠離均值，許多個股估值已經降到了15倍以下。回顧曆史，傳媒有大行情的時候，必要條件都是當年估值低于20倍，目前估值已經滿足這個必要條件。從基金2017年三季報披露的資料看，傳媒文娛行業持倉降到曆史新低，大約2%，高位是2015年的8%左右，因此繼續下行的壓力不大。其次，過去兩年傳媒文娛板塊表現較差，2016年是倒數第一，2017年是倒數第二。從概率角度來說，曆史上一旦一個行業連續兩年排名倒數，第三年都有比較好的向上表現。

展望2018年，王凱表示，市場一旦回暖，傳媒文娛僅估值提升就可能創造非常好的收益率，如果精選個股或能産生額外的收益率。

資本寒冬之下，中國文化產業似乎並沒有“入冬”的感覺——2016上半年，文化娛樂行業股權投資數量達443起，涉及資金規模782.52億元，已經達到2015年該行業全年融資金額的80%;A股市場並購事件105起，涉及總金額608.56億元，遠超2015年全年水平。影視、遊戲、直播、動漫、體育等細分領域成為各大產業巨頭和投資機構紛紛布局的重點。

在政策層面，《十三五規劃建議》指出，到2020年，文化產業將成為國民經濟的支柱性產業，中國文化娛樂產業有望達到一萬億元的市場規模，行業進入快速發展期。在國家戰略的驅動下，近年來文化產業政策利好不斷湧現，在影視、音樂、動漫、遊戲等多個泛娛樂細分領域都出台了針對和指導性方針政策，鼓勵文化傳媒產業市場化運行，加大版權保護力度，IP價值不斷上升。

九鼎投資文化傳媒投資部負責人分析認為，隨著國家不斷加大對版權的保護力度，用戶對於內容付費的意願不斷增強，付費用戶數量逐漸增多，一向遭受盜版詬病的視頻行業也迎來了付費大潮，如愛奇藝當前付費用戶數已超過2000萬，保持高速增長。

此外，九鼎投資文化傳媒投資團隊表示，“隨著移動互聯網、數字技術、通信技術、AR/VR等技術的發展和成熟，文化傳媒產業的生產方式、傳播渠道等也面臨劇變。“互聯網與文化產業加速融合，促進了內容的產生，相關供給能力得到提升。”“同時還使得用戶參與的廣度和深度進一步增強，加上新一代文化產業主力消費群體的崛起，需求端能力也得到提升，整個文化產業中B端、C端的參與人群均有大幅增加。”

華鑫證券分析也認為，隨著經濟穩步發展和消費的升級，文化傳媒逐步成為國民經濟支柱性產業，多家上市公司紛紛布局影視娛樂板塊，促進行業平穩向好發展。隨著春節和寒假臨近，傳統消費旺季到來，市場普遍看好四季度業績表現。

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