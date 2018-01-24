瑞銀總裁：「大規模的」比特幣價格修正是有可能的

瑞銀集團總裁 Axel Weber 周三 (24 日) 表示，瑞銀不會交易比特幣，也不會將其出售給散戶，因為主管機關對比特幣的嚴加控管，可能導致比特幣價值出現「巨額」的下滑。

Axel Weber 在世界經濟論壇接受《彭博電視》採訪時表示：「這是充滿價格不確定性的地方，我們擔心如果在未來，這些投資崩壞，並且市場進行修正，那麼投資者將會怪罪賣給他們商品的人。」

種種跡象指出，針對比特幣，各國正試著進行更嚴格的監管，例如，因為擔心洗錢和逃稅問題，韓國正在進行辯論禁止比特幣交易的辯論，而中國一直試圖控制此項新技術。歐盟委員會本月表示，由於有價格泡沫化的跡象，可能會加大對虛擬貨幣的監管，而在歐洲，Nordea Bank AB 已表明禁止員工交易比特幣和其他加密貨幣。

Weber 指出，比特幣供應彈性很小，因此當需求增長時，會直接導致價格上漲，他呼籲監管機構更嚴格的檢視比特幣，若是未來基於任何原因，如監管和政府政策，使得比特幣交易變的更透明化，那麼比特幣價格將出現大幅下修，那些在高點買入的投資者，將面臨虧損。

比特幣今天在 coinmarketcap 的價格為 10993 美元，而 12 月 18 日的高點則為 18675 美元。