比特幣腰斬過後買點到？虛擬貨幣基金經理人傳授3大投資心法

比特幣目前正在進行 10000 美元保衛戰，加密貨幣基金經理人開始疾呼，比特幣近期自高檔下跌以來，跌幅近 50%，應該是重新進場的好時機，並傳授三個投資加密貨幣的黃金守則。

BK 加密貨幣資產管理基金創辦人 Brian Kelly 表示，「比特幣漲勢已結束」，這話已經太多人說過了，當所有人都這樣說時，現在正是投資人考慮買進的時候。

最近因韓國和中國數字貨幣監管環境不確定性，加密貨幣正處於「交接」時期，買家從亞洲散戶投資人轉為美國、歐洲和日本的投資法人，這些資金還在進場，流量並未停止，凱利強調，最近比特幣的跌勢並非意味著終結。

他同時認為，在比特幣價格高漲來到 20000 美元，投資人都在興奮地奔相走告時，購買這種極不穩定的資產可能是危險的，那時確實要謹慎。

比特幣價格歷經元月中的暴跌後，上周在 10000 美元至 11000 美元之間進行震盪整理，無法重回去年 12 月中歷史新高價位，跌幅重達 45％，部分市場專家屢屢發出比特幣泡沫可能會爆破的預警。

比特幣近 3 個月來走勢。

但是凱利另有見解，認為價比特幣價格下跌對於生態系統是非常健康的，因為甩盤甩掉了信心不足的投資人，同時也產生了信心堅定的買盤。

Kelly 並傳授了三個加密貨幣投資的黃金守則：

資產配置比重 1-5％

Kelly 說，加密貨幣是新科技、創新的產物，如同 1995 年的互聯網崛起，但加密貨幣的資產價格波動大，高獲利同時也潛藏高損失的風險，占資產配置比重僅 1-5%，如果真的投資失敗，在資產比重不高下， 就算全賠，也可以將風險降低。

隨著資產的價格波動如此之大，增長的潛力是指數的 - 但損失也是如此。凱利指出，如果投資失敗，損失很容易被吸收。

不要賣得太快

建議買了加密貨幣就要有持有的耐心，即使漲了 20％、甚至 30％，只要上漲仍有動力，投資人就要堅持有。

跌時不要驚慌

即使比特幣目前已自歷史高點下跌近 50%，但若了解加密貨幣的波動性，就會淡然處之，因為比特幣暴跌也暴漲，一天甚至可以上漲 20％、30％。