幣圈驚現「分叉狂潮」？比特幣今年最多或分叉50次

摘要：幣圈 2017 年的關鍵詞是 ICO，今年是什麼？有分析師稱，基於比特幣及其分叉幣形成了「分叉狂潮」，今年比特幣可能會分叉 50 次，由此形成的分叉幣「家族」不僅可能取代 ICO 的融資用途，更可能擠占其他知名替代幣的市佔率，甚至拉低比特幣及其主流分叉幣的價格。

自去年 8 月比特幣現金從比特幣「硬分叉」之後，幣圈似乎掀起了一場分叉狂熱。有人希望藉此改善比特幣的缺陷，有的分叉卻被直接認定為「圈錢」。今年的趨勢將如何改變？

彭博社和數位貨幣行業的諸多垂直媒體紛紛撰文稱，基於比特幣的分叉案例在今年只會越來越多，1 月已經在醞釀推出基於比特幣分叉幣的分叉。有分析師稱，今年比特幣可能會分叉 50 次，由此形成的分叉幣「家族」可能會取代萊特幣、瑞波幣等知名的替代幣（altcoin）。

據 Autonomous Research 金融科技策略全球主管 Lex Sololin 統計，去年全球發生了 19 次比特幣分叉。CoinDesk 數據顯示，去年 12 月至少就發生了 14 次。除了已被市場熟知的比特幣現金和比特幣黃金，還有比特幣鑽石、比特幣上帝、比特幣世界、超級比特幣、比特幣 X、石油比特幣、點亮比特幣等等。

這些分叉幣的共同特點是：名字都跟比特幣沾邊，都支持為比特幣的持有者按固定比例配發新幣，分叉幣核心開發者掌握新幣的比例更大。一方面限制了新幣的供應，以期抬高市場價格，另一方面變相地增加分叉幣的用戶基數，因為對比特幣所有者來說等於「免費送的錢」。

但允許比特幣所有者收集分叉幣的錢包供應商 Coinomi 首席執行官 George Kimionis 認為，大部分基於比特幣分叉的項目都是騙錢的，利用了投資者盲目追漲比特幣及其主流分叉幣的心理，而不是真想為區塊鏈生態系統做出貢獻。

安永研報顯示，去年在通過首次代幣發行（ICO）募資的 37 億美元中，有超過 10% 都因駭客襲擊被盜取或丟失。從去年底開始，ICO 的融資步伐也顯著放緩，僅有 25% 的 ICO 籌集到了目標金額，從去年夏天的 90% 回落。

Kimionis 認為，分叉一般是複製比特幣原有的區塊鏈編程，在某個區塊開始增添新的功能，例如擴大區塊容量和隔離認證等，較發行完全純粹的新幣來 ICO 要容易，可能導致用分叉來融資逐漸取代 ICO。WinterGreen Research 首席執行官 Susan Eustis 也指出，像中國等禁止 ICO 非法融資的國家，其境內初創公司可能利用基於比特幣及其分叉幣的分叉來籌款。

彭博社文章還提到分叉幣的利益群體。例如，上萬名到百萬名開發者和「服務器農場」都可以參與到分叉幣的挖掘和支持系統中，核心開發者和礦工可以等待新幣增值並獲利，支持老舊礦機或僅 GPU 顯卡挖礦的分叉幣，可以有效推動個體礦工「再就業」等。

但基於比特幣的分叉幣能否實現價格飛躍尚未可知。例如，比特幣現金作為第一款比特幣的分叉幣，市值已躍升至第四大數位貨幣，但以柴犬作為符號的狗幣（Dogecoin）市值僅 7.7 億美元，是比特幣現金的 1/36。

能否成功認領分叉幣也是「技術活」。CoinCentral.com 指出，分叉幣不是自動配送給原數位貨幣的持有者，除了看交易平台是否支持新幣，還要看投資者是否握有比特幣錢包的秘鑰。選擇分叉幣也要謹慎，特別要看是否有「重放保護」（replay protection），否則新幣實際用途很小，並可能被攻擊。

業內目前的主要預期是，基於比特幣及其分叉幣的分叉，會在今年大規模上演，甚至可能擠占比特幣或其主流分叉幣的市值。對沖基金經理 Ari Paul 就預計，伴隨新的分叉出現，比特幣及比特幣現金的價格可能會整體回落至少 10%。

『新聞來源／華爾街見聞』