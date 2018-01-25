一分鐘成交1200萬盎司 白銀技術面發出強烈買進信號

鉅亨網新聞中心 2018年1月25號10點2分

美國財長努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (1 月 24 日) 對美元走軟表示歡迎，導致美元的拋售愈演愈烈，貴金屬從黃金到鈀等紛紛上漲。週三白銀期貨一度暴漲逾 4%，且升破布林帶上軌，技術面發出強烈的買入信號。與此同時，1 分鐘高達 2397 張合約成交，相當於大約 1200 萬盎司。

布林帶 (Bollinger Bands，BBands) 是由約翰 · 包寧傑 (John Bollinger) 在 1980 年代發明的技術分析工具。應用上結合了移動平均和標準差的概念，其基本的型態是由三條軌道線組成的帶狀通道 (中軌和上、下軌各一條)。中軌為股價的平均成本，上軌和下軌可分別視為股價的壓力線和支撐線。(維基百科)

努欽週三在達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 上說：「顯然，美元貶值對我們來說是好事，因為它與貿易和機遇有關。但我認為，從長遠來看，美元的強勢反映了美國經濟的實力，以及它將繼續成為儲備貨幣中的主要貨幣這一事實。」

在努欽發表上述言論後，美元指數跌至 2014 年 12 月以來最低水準 89.14。而隨著美元跌勢加劇，現貨白銀漲幅擴大至 3%，續刷 2017 年 9 月 18 日以來新高至 17.589 美元；現貨黃金上漲近 1.5%，升破 1360 美元關口，續刷 2016 年 8 月 5 日以來新高至 1361.10 美元。

期貨市場方面，2 月份交割的 COMEX 期金期貨收高 1.5%，報 1356.30 美元；3 月份交割的 COMEX 白銀期貨上漲 3.4%，至 17.489 美元，是週三黃金漲幅的 2 倍多。

現貨白銀走勢

FX168 財經網引述 Trading Central 駐渥太華北美研究主管 Gary Christie 表示，銀價升破布林帶上軌或意味著價格會進一步上漲。

當 Comex 銀價在週三紐約時間 13:24 升破上軌時，1 分鐘內有 2397 張合約成交，相當於大約 1200 萬盎司，幾乎是同時段 20 天平均成交量的 9 倍。

白銀期貨 1 分鐘內有 2397 張合約成交，相當於大約 1200 萬盎司。 (圖：彭博、FX168 財經網)

Christie 指出，穿透布林帶上軌表明上漲勢頭強勁，價格可能會在一段時間內隨布林帶上軌走高。最終價格應會回到距 20 日移動均線正常標準差的水準，但目前是一個看漲信號。