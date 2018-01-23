高盛談比特幣：比泡沫更泡沫 至少崩潰時不會打擊金融市場

該如何看待近期的比特幣熱潮？高盛對他們最富有的客戶說，比特幣的價格無疑已是泡沫，2000 年的網路泡沫及 17 世紀的鬱金香泡沫都遠遠不及。

據《Yahoo Finance》報導，高盛私人財富管理部門發表了一篇長達 108 頁，標題為「(Un)Steady as She Goes」的分析中，為這些至少 1000 萬美元可投資資產的客戶提出年度展望，並詳述他們對加密貨幣發展至今的看法。

高盛分析師 Sharmin Mossavar-Rahmani 及 Brett Nelson 表示，加密貨幣的發展，其實已經「超出泡沫水準」，網路泡沫及鬱金香泡沫都難以相提並論。

高盛說，環繞著加密貨幣的狂熱，讓一些莫名其妙的公司，都能夠因沾光區塊鏈而股價飆升。例如，Crypto 公司在去年 9 月 27 日至 12 月 18 日股價飆漲 17324%，因漲得太不合理遭美國證交所停牌。另一個例子是長島冰茶，只因為改名為長區塊鏈 (Long Blockchain)，再發個公告說公司要轉型，就讓股價飆升。

比特幣與鬱金香泡沫對比（圖表取自 yahoo 財經）

高盛指出，這種極不合理的股價波動，提醒人們關於荷蘭歷史學家 Theodorus Schrevelius 的評論。這位史學家在鬱金香價格崩潰 11 年後的 1648 年提到，「我們的後代無疑會嘲笑我們這一代人的精神錯亂，在這個時代，鬱金香居然可以這麼受到尊崇。」

當然，高盛不否認加密貨幣的優點，但它仍有嚴重的缺陷。

高盛表示，區塊鏈技術提供了諸多優點，包括可追蹤、可降低成本、足夠安全等等，但是比特幣沒有真正提供這些優勢。相反地，由於交易量大增，不僅追蹤難度大，而且執行交易慢，最多能延遲達 10 天之久。

比特幣價格還相當分歧，在 2017 年底，17 個美國交易所的比特幣價格，價差可以到 4156 美元，相當於高價和低價之間的 31% 的差距。交易成本變高，而頻繁的駭客攻擊，又讓它經常被盜取。

總之，至少就現階段的發展，高盛完全看不到比特幣能長期保持現有價格的理由。

另一方面，高盛表示，至少人們不必擔心比特幣的崩潰打擊全球經濟或金融市場。相較於網路泡沫時，納斯達克與標普 500 指數股票的總市值，達美國 GDP 的 101%，全球的 31%。如今加密貨幣的市值加總，也僅有美國 GDP 的 3.2%，全球 GDP 的 0.8%。