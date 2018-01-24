公平會同意高通分60期繳納234億罰鍰

公平交易委員會今 (24) 日表示同意美商 Qualcomm Incorporated（高通）(QCOM-US) 分 60 期繳納 234 億新台幣的罰鍰。

高通股價

公平會說明，高通在 CDMA、WCDMA 及 LTE 等行動通訊標準基頻晶片市場具獨占地位，然拒絕授權晶片競爭同業並要求訂定限制條款、採取不簽署授權契約則不提供晶片之手段及與特定事業簽署含有排他性的獨家交易折讓條款等，核其整體經營模式所涉行為，損害基頻晶片市場的競爭。

公平會表示，高通以不公平的方法，直接或間接阻礙他業者參與競爭行為，違反公平交易法第 9 條第 1 款規定，經公平會在 2017 年 10 月 20 日公處字第 106094 號處分書處新臺幣 234 億元罰鍰。

公平會表示，高通公司前曾申請延展罰鍰繳納期限，該會於 2017 年 11 月 8 日同意罰鍰繳納期限延展至 2018 年 1 月 21 日。然而罰鍰繳納期限到期之前，公平會接獲高通公司提出分期繳納罰鍰的申請。

公平會表示，經審酌本件罰鍰金額為該會成立以來處分的最高罰鍰，且高通基於業務營運而有分期繳納需求，並提出本票擔保，公平會因此同意高通公司分 60 期繳納罰鍰。