李小加: 港交所戰略成績 過去5年總股本回報升146%

港交所(00388-HK)行政總裁李小加，先後為港交所訂定多項發展戰略，成效夠竟多大? 1月24日李小加於傳媒午宴公佈2018年工作計劃時，以財務數字告訴大家其戰績: 過去5年港交所的總股本回報上升了146%。

李小加稱，過去5年，港交所現貨市場日均成交額累計增長64%，衍生產品市場日均成交量累計增加80%，港交所收益累計上升77%，盈利上升72%，股東總回報上升146%。於2017年港交所業務亦刷新了多項紀錄: 香港股票市場市值達34萬億港元，新上市公司數目達174家，衍生產品市場日均成交達87.3萬張，交易所參與者數目達808家。而2017年強勁勢頭持續至2018年，1月至今現貨市場日均交易金額1520億港元，較2017年全年提升72.7%；衍生產品市場日均成交量120萬張合約，增長33.3%。

取得理想的成績，他認為不僅歸功於年內的努力，更離不開過去數年的辛勤耕耘，包括戰略定位，市場結構改革，人民幣業務準備就緒，戰略合作，開拓大宗商品業務，互聯互通，以至上市制度的改革。港交所一直堅持發展香港成為內地及國際投資者的首選市場，推出重大戰略突破前待均需要持續投資，並耐心待市場參與者投入參與和新計劃的起動。

2018年港交所的重點工作計劃。他介紹，股本證券市場方面，IPO市場將更與時俱進，完成拓寬上市制度。他透露已經收到很多有關在新機制下申請上市的查詢，希望在第一季內就修訂上市規則諮詢市場意見，並於6月作最終定稿，最快於6月底開始接受新經濟公司申請上市。他沒有預測新上市改革推出後，會吸引到多少新經濟公司來香港上市，但他形容未來上市的情況會很「擠迫」。港交所將增加上市科人手配合需求，並增加對生物科技有認識的律師、會計師等，以確定生物科技公司研發的新藥物，甚麼時候才算成熟可以入帳。

此外，股票市場更緊密聯通，提升及擴大證券市場互聯互通機制；衍生品市場更具競爭，推出A股衍生產品，優化交易安排。

定息及貨幣產品方面，將優化債券通，擴濶債券通平台選擇，探討南向通模式；推出人民幣利率衍生產品組合，滿足不斷增加的風險管理需求。大宗商品市場方面，壽備前海聯合交易中心現貨平台開業，服務中國內地實體經濟，優化LME，完善新的收費結構及提升系統。

平台及科技方面，將於2月5日推出領航星交易平台—證券市場；啟動新一代交易後平台；實施新的按金制度，提高市場效率，節省市場成本。面對不斷湧現的創新金融科技，他表示很快設立創新實驗室，加快香港交易所應用金融科技；讓港交所業務更智能化推行；並考慮投資於一些創新科技企業，或為港交所帶來革命性的交易技術。

港交所將於2018年第一季推出領航星證券交易平台；於第二季股票指數期權合約將納入衍生產品市場收市後交易時段；在第三季推出滬深港通北向交易投資者識別碼制度；在第四季進行衍生產品交易和結算系統升級；及與監管機構及市場參與者共同研究推行全新按金機制，為市場提供更大保障同時降低市場成本。

回顧2017年，李小加表示期內達成多項戰略里程。於股本證券市場，在上市制度改革方面取得了市場共識，增訂生物科技及同股不同權公司的上市規則，提升第二上市機制，並改革了創業板。滬深港通計劃進一步優化互聯互通機制；產品及平台方面推出香港槓桿及反向產品，優化股票股權持倉限額制度，及優化市場微結構。

定息及貨幣產品市場，推出債券通促進定息及貨幣衍生產品發展；推出人民幣(香港)期權新產品；場外結算推出客戶結算功能。大宗商品市場方面，讓LME商業化，進一步優化業務；貴金屬同時推出了倫敦黃金期貨和香港黃金期貨；前海聯合交易中心現貨市場，因應內地相關法規繼續推進籌備工作。

當中亦有不盡如意地方，港交所尚未實現的目標，包括在岸相關衍生產品，在內地建立LME倉庫，前海聯合交易中心現貨平台，倫港通，商品通，新股通等等。他介紹，倫港通主要涉及LME倫敦金屬交易所，交易時間延長至亞洲時間，於港交所進行交易結算的合作，由於英國仍處於脱歐過程，他相信待情況明朗後，倫港通的推進會更快。

李小加強調環球金融市場競爭日趨激烈，香港交易所必須儘快彌補產品及服務上的欠缺。他說：「我們會在下一個戰略規劃中提出重點措施，彌補現有產品及服務上的一些欠缺，鞏固香港作為內地投資者財富管理中心及人民幣國際化離岸中心的地位。」香港交易所將繼續努力將香港發展為財富管理中心、風險管理中心以及人民幣定價中心。李小加稱，“香港有能力、有希望、有責任追夢!”

文: 周燕芬

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