〈川普課太陽能重稅〉聯合再生最多投資5億元 赴美設模組廠確保出海口

川普日前拍板對進口太陽能電池與模組課徵關稅的 201 條款，對此，新日光 (3576-TW) 董事長洪傳獻今 (24) 日表示，201 條款將使台廠在美國當地生產更具競爭力，未來聯合再生能源公司 90% 的投資將以台灣為主，但會規劃在美國投資當地產能，預估投資額約新台幣 3 至 5 億元，投資後可確保聯合再生在美國將有具競爭力的出海口。

新日光、昇陽科 (3561-TW) 與昱晶 (3514-TW) 即將合併為聯合再生能源公司，今日針對 201 條款召開記者會說明因應策略。洪傳獻指出，在 201 條款出爐後，外界紛紛認為此條款對台廠為利空消息，但看 201 條款不該從雙邊貿易角度來看，而是從台廠的競爭力來看，若 201 條款再加上先前的雙反稅率，中國稅率將較台廠高出許多，電池輸往美國相對吃力，競爭力明顯不如台灣。

洪傳獻表示，201 條款將使輸往美國的太陽能電池與模組產品，成本較美國當地製造的同類型產品還高，在美國當地生產將變得更有競爭力，而依照聯合再生能源的規劃，90% 的資本將留在台灣，而就模組產能投資的部分，為確保競爭力與出海口，將以最合適的方式，規劃建置或取得美國當地產能。

201 條款目前已公布前 4 年所課徵的關稅，洪傳獻強調，以模組產能投資的分析考量來說，可預見 4 年至 5 年的產業環境已經足夠，目前規劃在美國當地建置產能的選項之一便是直接設廠，已有數個地點深入了解中，最快本季會定案，預估投資額約新台幣 3 億至 5 億元。

據美國公布的 201 條款決議，將從 2 月 7 日起的未來 4 年內，對進口太陽能電池與模組課徵保障關稅，第 1 年課徵 30％、第 2 年為 25%、第 3 年為 20%、第 4 年為 15%，雖說最高稅率 30% 低於 ITC 當初建議的 35%，但仍為相當高的關稅門檻，不過，在這 4 年間，每年進口的前 2.5GW(十億瓦) 太陽能電池可免除保障關稅，惟全球各國的進口量分配仍待下周公布。