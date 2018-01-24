〈川普課太陽能重稅〉美國小心了！一旦爆發貿易戰 中國這些反制殺傷力很大

美國對中國貿易保護料陸續有來，中國將拿什麼來對付他？港媒指出，中美一旦爆發貿易戰，中國可以在大豆、汽車、飛機和稀土行業，向美國作出更有殺傷力的反制措施。

美國總統川普強調「美國優先」，2017 年已對中國貿易展開調查，一些評論早已認為，中美貿易戰將是今年最大風險。

除太陽能產品外，美國去年亦就中國鋼鐵進口展開調查，預計不久有結果；美國就中國侵犯知識產權及迫使外企轉讓關鍵技術等調查，相信在數月內陸續出爐。美國國會目前亦商討法案，收緊外國對美國投資的管制，尤其針對中國近年有興趣的半導體等戰略領域。

面對美國出招，中國並非無板斧。

香港《明報》報導，美國 2002 年對鋼鐵進口使出「201 條款」，世界貿易組織 (WTO)2003 年裁定美國違規，美國最終撤除有關措施。中美一旦爆發貿易戰，中國亦可以在大豆、汽車、飛機和稀土行業，向美國作出更有殺傷力的反制措施。

美國 56% 大豆出口都是銷往中國，在幾個主要大豆種植州中，伊利諾伊州與中國的貿易額較高，2015 年對中國出口農產品 16 億美元。因為中西部農民是川普的支持者，中國可利用大豆進口作反制籌碼。

中國是全球最大的汽車市場，2016 年中國從美國進口汽車和汽車底盤價值超過 120 億美元。中國以往曾對美國汽車業採取貿易反制措施，商務部 2011 年便對美國進口汽車實施兩年的反傾銷和反補貼關稅。

飛機業方面，中國是美國波音公司 (BA-US) 在海外最大市場。單在 2015 年，波音便佔美國對華貨物出口總額 22%，一旦中國對波音採措施，美國損失的不止是波音的巨額訂單，還有更多職位。

軍工和電子行業廣泛應用的稀土更是重要的戰略物資，中國稀土供應佔全球 90%，稀土對美國高科技產業至關重要。分析指出，中國可利用 WTO 規則中一些空白地方來限制稀土出口。