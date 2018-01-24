〈川普課太陽能重稅〉美媒：一旦中美貿易戰開打 亞洲產業鏈衝擊恐遠高預期

美國川普總統於當地時間周一 (22 日) 批准向進口的太陽能電池板及家用大型洗衣機徵收 30% 及 50% 的高關稅，以保護本國的同類行業利益。雖然中國不是這兩種產品對美最大出口國，但分析認為，這是川普對中國發出的強烈信號，也啟動了中美貿易戰的第一槍。美媒則擔憂，一旦貿易戰開打，對亞洲各國產業鏈衝擊恐遠遠高於預期。

《星島日報》報導，美國《華盛頓郵報》昨 (22) 日引述美國貿易代表羅伯特．萊西哲 (Robert Lighthizer) 證實，川普已批准對進口的太陽能電池板和洗衣機徵收保護性關稅，其中頭 120 萬部輸入美國的家用大型洗衣機，進口關稅定為 20%，超出此數目的洗衣機進口關稅則是 50%。到第 3 年，上述 2 個稅率會分別調低至 16% 及 40%。而太陽能電池板，第 1 年會調高至 30%，到第 4 年會調低至 15%。

羅伯特表示，「總統作出這次行動，清楚表明川普政府一向捍衛美國工人、農民、牧場工人和商界的利益。」

美國彭博社和 Axios 等多家媒體分析認為，這是川普針對中國的貿易議程的一部分，此舉向中國發出了更加強硬的信號。

美國貿易代表署稱：「中國製造的洗衣機導致美國製造商的市場佔有率『顯著』下降。而中國製造的太陽能板價格便宜，令美國在 2012 年至 2016 年間的太陽能發電量增加 3 倍，但卻令太陽能板的售價暴跌 6 成，令到不少美國廠商停產宣布破產。」

中國商務部及外交部昨日已立即回應，對於美方的錯誤做法，中方將與其他世界貿易組織 (WTO) 成員一道堅決捍衛自身的正當權益。商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，美方一意孤行，不僅有損美國內產業整體健康發展，亦進一步惡化相關產品的全球貿易環境，中方希望美方克制，遵守多邊貿易規則。

川普 16 日與習近平通電話時才提到，應通過對彼此開放市場、做大合作蛋糕，妥善解決雙方關切的經貿問題，言猶在耳，川普就對中國祭出貿易保護關稅，兩國關係恐陷入更多的不確定性。

《華爾街日報》報導，川普政府推出關稅新制，可能與上周公布年度中美貿易逆差數據有關。但全球經濟市場顯然還沒準備好，今年除了擔憂北韓核武威脅外，還要應變美國祭出中美貿易戰。一旦貿易戰開打，對亞洲各國產業鏈衝擊恐遠遠高於預期。

不過，有大陸高級官員提到，美國單方面提高關稅舉動，反而能讓大陸方面更團結。他猜測美國將會在支持、反對貿易戰的聲浪中分裂。

美國對進口洗衣機徵保護關稅。 (圖：AFP)

香港《明報》報導，華府的決定是依據美國《1974 年貿易法》第 201 條。該條款規定，當某種商品進口數量激增，給美國產業造成嚴重損害或嚴重損害威脅時，美國總統可通過關稅、配額等措施來限制進口，保護本國產業。由於這一「貿易救濟工具」具有極強單邊主義色彩，因此在世貿成立後美國很少使用。

美國對上一次執行「201 條款」是在 2002 年，以保護鋼鐵行業。與世貿組織允許使用的反傾銷關稅不同，今次宣布的關稅並不針對具體國家，而是針對特定產品。美國在這次宣布中，指控部分中國商家為迴避美國關稅，將生產線轉到其他東南亞國家，相信是希望打擊這類非中國製、但有中國背景的產品。

美國兩家太陽能公司去年向美國國際貿易委員會（USITC）提出申請「201 條款」，指來自歐亞的廉價產品損害美國。委員會調查後向川普建議徵收保護關稅，並獲同意。

據中國機電產品進出口商會數據，2017 年頭 11 個月中國向美國太陽能產品出口額約為 6.2 億美元，佔同期中國太陽能產品出口額的 5.7%。目前美國最大太陽能產品進口來源地為馬來西亞，份額達 36%，第 2 是韓國；來自中國的產品佔總進口量的 8%，位列越南和泰國之後。

洗衣機方面，美國國家統計局數字顯示，中國 2017 年頭 11 個月向美國出口洗衣機金額約 1.17 億美元，較對上一年同期大跌 85%。同期美國進口最多的是越南和泰國製洗衣機，較對上一年同期大增 3.2 和 2.1 倍。