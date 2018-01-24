高通高額裁罰公平會同意分60期繳納

高通案有新進展！公平會今（24）日表示，同意美商高通公司分期繳納罰鍰，可分 60 期繳納罰鍰。

美商高通公司 (Qualcomm Incorporated) 在 CDMA、WCDMA 及 LTE 等行動通訊標準基頻晶片市場具獨占地位，公平會指出，高通拒絕授權晶片競爭同業並要求訂定限制條款、採取不簽署授權契約則不提供晶片的手段，並與特定事業簽署含有排他性的獨家交易折讓條款等，整體經營模式所涉行為損害基頻晶片市場的競爭，屬以不公平之方法，直接或間接阻礙他業者參與競爭的行為，因此在去年 10 月 20 日公處字第 106094 號處分書處新台幣 234 億元罰鍰。

高通公司曾申請延展罰鍰繳納期限，公平會在 2017 年 11 月 8 日同意罰鍰繳納期限延展至 2018 年 1 月 21 日，但因碰到假日順延至 22 日。

公平會表示，在罰鍰繳納期限屆至前，他們接獲高通提出分期繳納罰鍰的申請，在經審酌本件罰鍰金額為成立以來處分的最高罰鍰，且高通基於業務營運而有分期繳納的需求，並提出本票擔保，因此同意高通公司分 60 期繳納罰鍰。

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