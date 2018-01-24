HTC VIVE與世界經濟論壇合作，共同推進虛擬現實/增強現實影響力計劃

瑞士達沃斯 2018 年 1 月 24 日電 / 美通社 / -- 高清虛擬現實領域的領導者 HTC VIVE™今天宣佈與世界經濟論壇達成合作，共同推動「虛擬現實 / 增強現實影響力」計劃，並將在 2018 達沃斯世界經濟論壇年會舉辦期間在聯合國可持續發展影響力中心展示其最新內容。HTC 在 2017 世界經濟論壇年會上推出了這項超過 1000 萬美元的「虛擬現實 / 增強現實影響力」計劃，該計劃旨在推動虛擬現實和增強現實內容與技術，透過產生積極的影響和推動積極的改變來幫助實現聯合國可持續發展目標。世界經濟論壇將透過與虛擬現實和增強現實領導者組成的核心團隊以及聯合國合作來推進該計劃，而作為該團隊的核心成員，HTC Vive 將不斷設計和打造體驗，繼續履行其推廣和支持使用虛擬現實和增強現實，為人們提供重要知識和賦權的承諾。



HTC 女主席兼行政總裁王雪紅 (Cher Wang) 表示：「我們的世界如今正面臨著前所未有的挑戰，人們需要更加清晰的瞭解和指導，以幫助解決全球性問題。與其它任何媒介不同，虛擬現實能夠讓全球受眾沉浸在任何體驗中，並能夠幫助我們學習、瞭解和改變這個世界。虛擬現實 / 增強現實影響力計劃運用獨特的方式，提高對人類所面臨的問題和解決方案的重要認識。」



世界經濟論壇電子行業計劃領導人 Lauren Joseph 稱：「我們認為，虛擬現實和增強現實在推動健康和教育等領域發展方面具有巨大的潛力，我們期待與該領域的領導者合作，在未來幾年內擴大這項計劃。」







本周在 WEF2018 年會上展示的虛擬現實 / 增強現實影響力體驗包括：



‧OrthoVR 旨在透過使用虛擬現實和 3D 快速原型設計工具，在確保品質的前提下增強臨床工作人員的能力，從而提高低收入國家修復術的可用性。虛擬現實使當前的修復學家和矯形器製作師能夠在網絡環境中運用他們的具體實踐技能。



‧Extraordinary Honey Bee 旨在讓我們更加深入的瞭解蜜蜂所面臨困境，並瞭解蜜蜂種族瀕臨滅絕將為人類帶來哪些風險。Extraordinary Honey Bee 從蜜蜂的視角出發，利用虛擬現實為新一代蜜蜂環保主義者提供啟發，讓他們做出積極的改變。



‧The Blank Canvas: Hacking Nature 是對生物工程前沿科學的不定期探索，由該領域的領先研究人員進行講解。Blank Canvas 將利用先進的科學視覺化技術，闡述細胞和分子機制，這些機制正被用於推動基因療法等跨越式發展。



‧LIFE（急救指導）是一個由牛津大學開發的新型流動與虛擬現實平臺，它使各類健康工作人員能夠處理醫療緊急事件。透過使用個性化模擬培訓和先進的學習分析，LIFE 平臺能夠讓低收入國家的更多人獲得急救知識。



‧Tree 是一項備受好評的虛擬現實體驗，體驗者能夠真正感受到雨林樹木的悲慘命運。該體驗可呈現森林資源亂砍濫伐的現實，這也是導致全球氣候變暖的幾大原因之一。



在亞馬遜的薩滿儀式中，「藥物」能讓你在幻覺中去到你從未去過的地方。薩滿儀式的第一位女巫師 Hushuhu 運用具有藥物魔力的虛擬現實，打開通往另一種認知方式的大門。AWAVENA 是社區與藝術家共同合作的成果，它將技術與卓越體驗相融合，分享視覺畫面，講述了一個民族從瀕臨滅絕的邊緣起死回生的故事。



世界經濟論壇年會將於 2018 年 1 月 23 日在瑞士達沃斯普拉茨 Promenade 72 召開，所有與會者都可在聯合國可持續影響力中心獲得這些體驗。Awavena 可在《Portals》展的主大會廳體驗。



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