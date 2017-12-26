【郭恭克專欄】從美國躉售銷售及庫存年增率看美股多空

美國躉售銷售及躉售庫存指標在每月 10 日左右公告上上月數據，雖落後實際發生期間約六周，但躉售銷售數據消長反應下游零售市場的榮枯，躉售庫存則反應中間商或進口商對未來景氣的多空態度。當躉售銷售年增率呈現正成長的上揚趨勢，往往顯示美國內需零售市場正處於擴張狀態，將促使中間商或進口商拉高庫存備貨需求；反之，當躉售銷售年增率呈現負成長的下降趨勢，則顯示中間商面對美國內需零售市場正處於收縮狀態，中間商或進口商終將以降低庫存以因應市場需求的轉弱。

例如，當蘋果公司的第一線門市反應消費者對新上市手機的接受度強弱實況給總公司銷售部門，銷售部門勢必將訊息傳遞給蘋果公司的生產部門，並依市場需求強弱調整其對海外代工組裝廠的訂單數量。因此，蘋果公司的銷售部門本身就是一個躉售商的角色，而躉售銷售數據走向則往往引導躉售庫存的升降趨勢。

躉售銷售及庫存數據消長及年增率對研判零售銷售市場榮枯深具參考性，躉售庫存及躉售銷售的比值稱為躉售存貨銷售比，簡稱躉售存銷比，為判斷未來經濟景氣走向的重要指標。當躉售存銷比呈現下降趨勢，表示下游市場的需求力量轉強，導致中間商庫存水位下降；反之，當躉售存銷比呈現上升趨勢，表示下游需求力量轉弱，中間商堆積的庫存水位上升，將促使其降低對生產廠商 (如海外的供應商) 的訂單數量。

道瓊指數月 K 線與躉售存貨及躉售銷售年增率走勢對照圖

2017 年 10 月躉售銷售年增率小降至 8.37%，但年增率已第 15 個月轉為正成長；躉售存貨年增率亦小降至 3.91%，為連續第 12 個月正成長。前者年增率連續 4 個月下降後的第 3 個月回升的小幅下降，後者年增率則為連續第 5 個月上升的小幅回落。躉售庫存及銷售比下降至 1.25，創 2014 年 12 月以來新低，低於 2016 年 10 月的 1.30，顯示下游市場去化能力持續增強。

躉售銷售年增率最低點在 2015 年 11 月即已出現，回升趨勢明顯，躉售存貨為落後於躉售銷售的指標，預期在躉售銷售年增率仍維持正成長且高於躉售存貨年增率之下，未來躉售存貨銷售比持續下降的可能性極高，將是觀察美國國內消費及中間商進口補貨需求強弱重要指標。

美國躉售銷售及存貨年增率走勢圖

依 1992 年~ 2016 年的資料與市場實證觀察，當躉售銷售年增率由負轉正，隨後將帶動中間商的躉售庫存年增率回升並轉為正成長，在躉售庫存年增率未再由高峰轉向形成下降趨勢並轉為負成長，美國經濟基本面仍有利維持股市的多頭循環。

躉售銷售年增率通常領先躉售存貨轉向，當躉售銷售年增率轉向往下，甚至轉為負成長，接下來，躉售存貨即可能隨後轉向，此為總體經濟可能轉弱的危險徵兆。2015 年曾一度出現此危機，從 2015 年底已再度轉向回升，構成美股空頭循環的經濟基本面條件尚不存在，幸躉售銷售年增率已於 7 月至 9 月連續三個月回升，無論躉售銷售年增率或躉售存貨年增率同步維持正成長，未持續轉向下滑並負成長之前，持續有利美股持續維持多頭循環。

美國進口年增率自 2016 年 10 月起已連續第 13 個月正成長，2017 年 10 月為 7%，出口年增率自 2016 年 8 月起已連續第 15 個月正成長，2017 年 10 月為 5.6%。美國進、出口年增率維持穩定正成長，除顯示美國消費市場的穩定擴張狀態，亦反應國際間消費市場的穩定成長，隱含全球總體經濟的消費需求仍處於擴張趨勢之中。

不同的總體經濟指標反應從不同面向解析總體經濟的實況，而總體經濟指標之間往往互有邏輯因果關係，彼此間的邏輯連結越緊實，越可降低總體經濟趨勢的誤判。更多最新總體經濟指標與市場的實務對照將於專欄持續介紹給讀者。