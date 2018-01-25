【羅際夫專欄】我要存退休金2：存款這樣做，還行！

上回寫了「我要存退休金」第一篇，反應還行，有贊同者，當然也有「嗤之以鼻」者，不意外，打從寫這專欄開始就說過，我不是專家，我只是個愛分享意見的人，看法不一定都對，不認同者其實可以多參考其他比我厲害的人怎麼說，存不了三個帳戶就不要存，覺得自己存不了退休金的人也無所謂啦，自己的人生自己過，開心就好。存得了、想存的人，若覺得我的建議可一試，就嘗試看看，今天就來從第一個帳戶說起。

不只一次寫過、說過，利率雖低，還是要存款，因為定存是只是比率可以不用太高，其實還可以配合一些策略，多賺些利息錢。如果你退休後還是生活在台灣，你要用的應該是台幣吧？所以，有一個台幣的退休定存帳戶是一定要的。

定存的策略就是「逐高利而居」，那邊利率高就往那邊存。每年總有個一兩次，銀行都會推出優利專案，若有看到，二話不說，馬上存，理財不要怕麻煩，為了錢，沒事多逛銀行 (逛網站也行) 存款常搬家也是可以的。

有件事提醒大家，全球低利率循環即將分區分階段接近尾聲，台灣何時要升息不知道，但大家可準備以後可以多賺一點利息錢了。

既然存的是退休後才會用的錢，短期內不會動用，所以請選擇本息到期續存，本利一起滾才會發揮複利效果。

如果想要更積極一點，可以撥一些存款做外幣存款，利息之外，還可以賺一點匯差利益，但不是要大家去追超高利率的外幣，例如上一篇提到的南非幣，除非你是能很精準抓到它的漲跌波段，要不然就是以美元為主。

之前也寫過，以過去 20 年的經驗來看，台幣兌美元只要看見「2」字頭，就給它分批買進美元，然後擺個幾年，看到「3」字頭時再換回台幣，如此重覆操作，就有機會利息匯率兩頭賺。台幣兌美元最近又創了近五年來的新高，接下來，美國還會繼續升息，所以，我覺得此時分批買美元，還算是相對不錯的時機。

如果你願意，還可以買點人民幣放著，我個人覺得，長期而言，人民幣兌台幣升值的機率比貶值高，有人說過它會取代美元，這言之過早了，我這輩子看得到看不到都還是問題，但畢竟它已是全球第二大經濟體，幣值沒有弱的道理。

以上說的都是純定存，不是市面上看到的一堆「類定存商品」，所以，不要問我 XXX「定存」商品可不可以買喔！這不在我的「定存帳戶」定義中，謝謝！

P.S. 姐夫鬼打牆

今天一直在重覆說一些以前講過的話，過去寫過：商品沒有好壞，只有你懂不懂，適不適合你，以及買賣時間點的問題。上篇關於南非幣計價基金的文章 PO 出後，有網友說，怎麼會賠錢，他買都賺錢耶，真的非常恭喜，表示他進的時間點很漂亮，也再次提醒大家以上關於金融商品的建議。

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