歐元飆3年新高！ECB官員：9月後QE可「一次性退場」

歐洲央行 (ECB) 利率決策成員、愛沙尼亞央行總裁 Ardo Hansson 周一表示，ECB 應該在夏季前調整其策略導引，在 9 月後就應該一次到位終止淨資產購買。

雖然他評估 ECB 目前立場大致合宜，但他在接受德媒訪問時表示，「我們的溝通中出現了行動的必要。」

「在我們近期溝通中，顯然有很好的理由可以降低 QE 購債的重要性，接著就是討論終止購買的可能性。」他稱，倘若成長和通膨持續符合 ECB 最新預期，「在 9 月後終止購買也是可以預見，且是合宜之舉。」

「最後一步將 QE 購債降至 0，這也不是什麼大事，不必花很多時間在微調上，我認為我們可以一步到位跳到 0，不會有什麼問題。」Ardo Hansson 說道。

在 Hansson 九月後停止購債的評論發出後，德國公債殖利率上升

此評論公布後，歐元應聲上漲 0.5% 至 1.2293 美元；10 年期德國公債殖利率上升 1 個基點至 0.59%。美元指數 15 日下跌 0.7% 至 90.37，為 2015 年初以來新低。

在此評論之前，ECB 管理委員會甫公布的 12 月會議紀錄顯示，有鑑於經濟逐漸轉強，決策者對近期內調整政策導引採開放態度，刺激歐元上升，也是因為交易者揣測 9 月就會終止購債。

歐央一再表示，結束購債之後，才會考慮升息。市場估計，歐央可能在購債退場之後的 3 到 6 個月，首次宣布升息。

外界憂慮歐元強升會損害歐洲成長和通膨，但 Hansson 認為，目前為止「這對通膨前景不是威脅，不必過度誇大。」

他擔心 ECB 貨幣刺激方案退場速度可能太慢，主張必須要「即時且逐步的退場」，認為不能用「謹慎」一詞來縮限行動，雖然這詞聽起來很中立又理性，但過度的謹慎最終的結果仍是一種不謹慎。