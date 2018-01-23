除了買入並持有 牛市中的投資者還能怎麼做？

摘要：在牛市中，投資者除了買入並持有股票，保證自己在「車上」以外，跟着錢走、隨趨勢而動，或許是更好的選擇。

除了「買入持有」（Buy and Hold），牛市中的投資者還有什麼選擇？

部落格網站 of Dollars And Data 的編輯 Nick Maggiulli 認為，跟着錢走的「趨勢跟蹤」（Trend following）可能是一個選擇，靈感來自體育博彩。

體育博彩帶來的靈感

Maggiulli 指出，在線上體育博彩出現前，為了避免利潤減少，博彩公司通常會拒絕那些表現不錯的體彩競彩者下注，尤其是大額下注。然而隨著 1998 年在線博彩 Pinnacle（平博）的出現，一切有了改變。

與傳統博彩公司不同，Pinnacle 低抽水、高限額，也歡迎贏家。Adam Kucharski 在《The Perfect Bet: How Science and Math Are Taking the Luck Out of Gambling》一書中，揭示了 Pinnacle 背後的策略。

Kucharski 在書中提到，本質上 Pinnacle 是向那些聰明的下注者支付了資訊費。

Pinnacle 通常在周日晚上發布初始賠率。他們知道這些數字可能不完美，因此最開始只接受少量投注。

他們發現最初下注的幾乎都是來自那些厲害的小額投注者：因為早期的賠率往往不準確，這些聰明的投注者蜂擁而入並利用這一點。

不過 Pinnacle 歡迎這些聰明的投注者，因為這些人提供的資訊幫助博彩公司更好地做出預測。

通過 Pinnacle 的例子，Maggiulli 指出，同樣的策略放在標普 500 里就意味著使用「趨勢跟蹤」策略跟着錢走：

當目前的價格 ＞ 過去 12 個月的平均價格，那麼保持投資（如果沒有投資，那麼就買入）；

當目前的價格 ＜ 過去 12 個月的平均價格，那麼就全部賣出，持有現金（或債券）。

避免損失方面優勢更大

數據也驗證了這一點，尤其是在避免損失方面。

Nick Maggiulli 在測試了 1900 至 1939，以及 1978 至 2017 兩個時間段後發現，在假設沒有稅費和交易費的情況下，與「購買持有」策略相比，「跟着錢走」的「趨勢跟蹤」策略表現要更好。

圖片來源：部落格網站 of Dollars And Data

如果把時間範圍縮小到 1990 至 2017 年這段時間，可以發現，在牛市時「趨勢跟蹤」策略可能會有表現不佳，這種情況也可能會持續較長時間。

然而在虧損時，通過快速轉換成現金並保持到危機過去，這種策略彌補了表現不佳的情況，比如 2001 年的網路泡沫和 2008 年的全球金融危機時期。

圖片來源：部落格網站 of Dollars And Data

Nick Maggiulli 認為，「趨勢跟蹤」策略就是跟隨錢流動的方向，這個策略在一定程度上預測了大規模的投資者行為，並根據這些資訊做出反應。

儘管有人提出，Maggiulli 在圖中使用的是月價格的平均值，而不是收盤價格，這麼做誇大了「趨勢跟蹤」策略的表現。不過他認為，「趨勢跟蹤」策略依然奏效，只是表現的可能不如圖中所示的那麼出色。

『新聞來源／華爾街見聞』