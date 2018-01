除了買入並持有 牛市中的投資者還能怎麼做？

摘要:在牛市中,投資者除了買入並持有股票,保證自己在「車上」以外,跟着錢走、隨趨勢而動,或許是更好的選擇。

除了「買入持有」(Buy and Hold),牛市中的投資者還有什麼選擇?

部落格網站 of Dollars And Data 的編輯 Nick Maggiulli 認為,跟着錢走的「趨勢跟蹤」(Trend following)可能是一個選擇,靈感來自體育博彩。

體育博彩帶來的靈感

Maggiulli 指出,在線上體育博彩出現前,為了避免利潤減少,博彩公司通常會拒絕那些表現不錯的體彩競彩者下注,尤其是大額下注。然而隨著 1998 年在線博彩 Pinnacle(平博)的出現,一切有了改變。

與傳統博彩公司不同,Pinnacle 低抽水、高限額,也歡迎贏家。Adam Kucharski 在《The Perfect Bet: How Science and Math Are Taking the Luck Out of Gambling》一書中,揭示了 Pinnacle 背後的策略。

Kucharski 在書中提到,本質上 Pinnacle 是向那些聰明的下注者支付了資訊費。

Pinnacle 通常在周日晚上發布初始賠率。他們知道這些數字可能不完美,因此最開始只接受少量投注。

他們發現最初下注的幾乎都是來自那些厲害的小額投注者:因為早期的賠率往往不準確,這些聰明的投注者蜂擁而入並利用這一點。

不過 Pinnacle 歡迎這些聰明的投注者,因為這些人提供的資訊幫助博彩公司更好地做出預測。

通過 Pinnacle 的例子,Maggiulli 指出,同樣的策略放在標普 500 里就意味著使用「趨勢跟蹤」策略跟着錢走:

當目前的價格 > 過去 12 個月的平均價格,那麼保持投資(如果沒有投資,那麼就買入);

當目前的價格 < 過去 12 個月的平均價格,那麼就全部賣出,持有現金(或債券)。

避免損失方面優勢更大

數據也驗證了這一點,尤其是在避免損失方面。

Nick Maggiulli 在測試了 1900 至 1939,以及 1978 至 2017 兩個時間段後發現,在假設沒有稅費和交易費的情況下,與「購買持有」策略相比,「跟着錢走」的「趨勢跟蹤」策略表現要更好。

圖片來源:部落格網站 of Dollars And Data

如果把時間範圍縮小到 1990 至 2017 年這段時間,可以發現,在牛市時「趨勢跟蹤」策略可能會有表現不佳,這種情況也可能會持續較長時間。

然而在虧損時,通過快速轉換成現金並保持到危機過去,這種策略彌補了表現不佳的情況,比如 2001 年的網路泡沫和 2008 年的全球金融危機時期。

圖片來源:部落格網站 of Dollars And Data

Nick Maggiulli 認為,「趨勢跟蹤」策略就是跟隨錢流動的方向,這個策略在一定程度上預測了大規模的投資者行為,並根據這些資訊做出反應。

儘管有人提出,Maggiulli 在圖中使用的是月價格的平均值,而不是收盤價格,這麼做誇大了「趨勢跟蹤」策略的表現。不過他認為,「趨勢跟蹤」策略依然奏效,只是表現的可能不如圖中所示的那麼出色。

『新聞來源/華爾街見聞』