美股盤前─川普新增關稅 指數期貨盤前進行整理

川普總統讓進口至美國的太陽能板與洗衣機變得更貴。川普政府週一宣布，將對太陽能板徵收關稅 30%，大型家用洗衣機稅率由 20% 至 50%。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 在發布的聲明中說，「總統的行動再度清楚表明，川普政府總是保護美國勞工，農民，牧民與企業。」

中國 -- 全球最大太陽能板供應商 -- 抨擊這是對貿易規則的冒犯。中國商務部說，這項行動讓全球貿易環境惡化。

南韓說，將向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴。南韓的 LG 與三星為美國的洗衣機主要供應商。

此外，美國，加拿大與墨西哥官員週二將在蒙特婁舉行第六回合北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判。

在修改這項 24 年之久的自由貿易協定上，前五回合少有進展。川普威脅，若無法達成他希望的協定，將全面退出此一協定。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨於接近平盤水準進行整理。

歐洲股市於早場交中，漲跌互見。亞洲股市今日則大幅收高，中日韓股市漲幅均逾 1%。

週一，道瓊工業平均指數收高 143 點，再創新高點。美國參院達成協議，結束三天的政府關門事件，為股市利多。Nasdaq 週一亦創新高點，上漲 1%，S&P 500 漲幅為 0.8%。

美國今日沒有重要經濟數據公布。