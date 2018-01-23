美股盤後─參院達成協議 結束政府關門 道瓊清除跌幅 收高142點

美國國會議員達成協議，即將恢復政府運作，美國股市週一清除稍早跌幅，終場收高，並創新收盤高點。

股市今日開盤走低，但很快收復跌幅。

分析師說，市場經歷多次這種情況，了解共和黨與民主黨將會達成協議。

道瓊工業平均指數收高 142.88 點或 0.55% 至 26214.60。

Nasdaq 指數收高 71.65 點或 0.98% 至 7408.03。

S&P 500 指數收高 22.67 點或 0.81% 至 2832.97。

費城半導體指數收高 10.38 點或 0.76% 至 1382.41。

參院議員達成短期協議，維持政府運作至 2 月 8 日。民主黨議員 Mark Warner 說，民主黨在預算與移民議題上，獲得了保證。

上週六，一項讓政府持續運作至 2 月中的法案，於參院投票未能過關，美國政府因而關門。週日，參院未能達成解決僵局的協議，政府關門今日進入了第三天。

歷史上，在政府關門後，短暫的波動將對市場造成衝擊。在政府關門一週後，CBOE 的波動指數有 75% 的機率會上升，平均上升 9.7%。

但這些走勢通常短暫。在政府關門後一個月，S&P 500 平均上漲 2.1%，上漲的機率為 80%。

分析師說，美國政府關門，對金融市場價值通常並無意義。擔憂這類消息，只是新手犯的錯誤。

投資人亦注意企業季報。週一，Halliburton 公布獲利優於預期，其股價上漲 3.7%。

第四季財報季初期表現良好。上週五為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，68% 獲利高於預期，85% 銷售高於預期。

此外，上週有 27 家 S&P 500 成分公司公布了 2017 年第四季財報，沒有一家調降下一季的獲利預估。

分析師說，這項數據讓人驚訝，因為過去七年，每一個財報季，大多 S&P 500 企業在公布財報季，都會降低下一季的獲利預估。所以上週沒有一家公司調降獲利預估，值得矚目。