經濟學人智庫：美2020年將出現溫和衰退

根據知名經濟研究機構的說法，美國經濟正處於下一次經濟衰退的軌道上，但情況不會那麼嚴重。

「我們預計到 2020 年初，經濟將陷入技術性衰退。」經濟學人智庫 (EIU) 東南亞主管 Andrew Staples 在接受《CNBC》採訪時表示。

自全球金融危機爆發 10 年後，美國 2 年多來以最快的速度增長，連續 2 季經濟成長 3% 以上。

但是，儘管失業率 4.1% 為史上新低，美股持續大漲為 2017 年市值擴增數兆美元，但美國經濟長期增長可能在未來幾年中斷。

他說：「美國經濟已經成長有一段時間，事實上，經濟復甦也只能到此為止了。」

然而，EIU 的一份新的報告警告說，聯準會 (Fed) 更積極地升息的前景對美國經濟來說可能無法承受。

Fed 的升息可能讓美國經濟無法承受 （圖: AFP）

「我們預測 Fed 今年將升息 3 次，明年可能還會升息 4 次，預計到 2020 年初將會出現溫和的經濟衰退。」Staples 說。

該研究機構並不認為美國的個人和公司減稅將導致商業投資激增，因為它認為經濟已經接近正常的商業循環末端。

「即使稅改通過，或者如果川普能夠通過一項重大的基礎設施支出計劃，也只會造成通貨膨脹，導致 Fed 以更快的緊縮政策作出反應，進而抵消對經濟增長的正面影響。」EIU 報告說。

不過，Staples 並不認為經濟衰退將持續很長時間。

「我們認為衰退將是非常溫和的，而且如果你與世界其他發達經濟體進行比較，我們仍然認為美國將處於一個相當好的位置，可以採取適當的貨幣政策和降低利率。」他說。

報告指出，財政刺激和 Fed 一系列削減政策利率，將有助於美國經濟在 2021 年反彈，增長 2.1%，2022 年則是成長 2%。