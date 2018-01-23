〈川普課太陽能重稅〉美太陽能產業協會：川普決定讓2.3萬工作機會喪失、數10億美元投資沒了

新浪美股今 (23) 日報導，美國政府周一宣布，將對進口太陽能電池板和洗衣機徵收關稅， 將在接下來 3 年中對進口洗衣機課徵稅率最高達 50% 的關稅，在接下來 4 年中對進口太陽能電池課徵稅率最高達 30% 的關稅。 據英國《金融時報》稱，川普此舉旨在打擊中國，實現他保護主義承諾。

然而此舉引發美國太陽能產業協會 (Solar Energy Industries Association) 的抗議，該協會表示， 川普的決定將導致美國今年損失最多達 2.3 萬個工作機會，並導致數十億美元的太陽能項目投資遭推遲或取消。

而中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽接受彭博採訪則稱，鑒於美國自身的太陽能電池板生產能力有限，實施進口關稅後一些項目開發商可能無法生存。中國企業在美國建廠可能沒有經濟上的可行性，因為從整個產業鏈中沒有足夠的供應來製造太陽能電池。

劉譯陽並認為，美國本次擬對海外生產的太陽能設備課徵高至 30% 的關稅，這一幅度在預期之內。此舉對中國太陽能製造廠商的影響將小於美國 2012 年對中國太陽能產品徵收反傾銷稅那一次，因包括中東、印度、日本和南美在內的市場也發展起來。

不過必須留意的是，環球網今 (23) 日援引英國 《金融時報》 22 日報導指出，以印度億萬富翁高塔姆 • 阿達尼控制的集團為首的一批印度太陽能電池板製造商正呼籲印度政府對進口自中國、馬來西亞及較發達經濟體的太陽能電池徵稅。《印度時報》稱，來自上述地區的太陽能電池和組件占印度目前使用產品的 90%。

報導指出，印度為了保護本土太陽能電池板製造商免受中國競爭對手低價競爭，因此印度監管機構計劃對進口太陽能電池組件課徵稅率高達 70% 的進口關稅。報導稱，這一主張得到了印度保障措施總局的認可。該局表示，將提議課徵一項稅率為 70% 的關稅，立即生效，持續 200 天，直至該局在此問題上得出更長期的結論。但該提議也引起一些印度太陽能發電開發商的憤怒。

過去兩年，從中國進口的太陽能電池板的價格不斷下降使得印度企業能大幅削減建新太陽能電場的成本。由於該提議試圖將太陽能發電原材料納入徵收關稅的範圍，規模較小的太陽能電池製造商稱，「課徵這種關稅就是殺了我們。」