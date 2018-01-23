〈鉅亨觀點〉炒匯不只外資 股利稅改讓內資也回流 成新台幣升值壓力源

炒匯熱錢與央行作價大戰開打，就算央行昨天展現阻升企圖，但新台幣升勢還是不止，今 (23) 日上半場甚至狂飆超過 3 角，新台幣升值壓力除了來自外資炒匯，其實，隨著稅改上周過關，股利所得稅改縮小了內外資稅負差距，假外資預期將顯著減少，內資大戶可望回流，也成為新台幣升值的壓力源。

中央銀行昨日尾盤阻升，新台幣由盤中強升 2.3 角，轉為小貶 0.2 分，以 29.432 元作收後，今早匯市熱錢再次挑戰央行底線，盤中升破 29.2 大關，最高看到 29.114 元高價，再創 5 年新高。不少匯銀人士認為，國際炒匯資金頻頻測試央行底線，新台幣可能升破看到「28」字頭高點。

但其實，央行要阻升新台幣的壓力，除了對抗外資，這次還多了內資回流助陣，可說是內憂外患。

時間拉回到 2015 年，當時實施綜所稅最高稅率增至 45%，與股利所得可扣抵稅額減半後，使股利所得稅負出現高於薪資所得，以及內資股利所得稅負最高達到 51.42%，大幅超過外資 33.6%，券商公會就多次表達，內外資稅率不合理，造成資金往有利的地方流竄，大戶大舉出走，甚至化身為假外資。

內外資稅負長期不公平，成為台股的「芒刺」，這次稅改便一直將縮小內外資稅負差距列為重點。

稅改法案上週終於在立院三讀通過，其中股市投資人最關心的股利所得申報，決議採單一稅率 28% 分離課稅與按股利的 8.5% 計算可抵減稅額，上限 8 萬元兩套方案，會計師認為綜所稅率 30% 以上的投資人，採分離課稅較有利，至於綜所稅率 20% 以下的投資人，則用合併申報較划算。而本次稅改也大幅將內外資稅負差距縮小到 5.6%，讓證交所與會計師是同步看好不但可消彌假外資問題，也有望吸引台股大戶持續回流。

台灣的稅改不但成為內資回流的誘因，加上未來全球反避稅條款實施，國際間資產的流動都會被攤在陽光下，台灣與英屬維京群島、開曼群島、新加坡、澳洲等國又有簽訂租稅協定，若持續用假外資方式肯定會被各國稅徵機關盯上，反而會被雙重課稅，在在都是逼退假外資、吸引正規大戶回流的主因。

一旦內資大戶要啟動回流，今年除權息行情前就得逐步鮭魚返鄉，在明年報稅才能生效，因此，內資大戶除成為台股資金活水，也成為本波新台幣升值熱錢壓力來源之一，伴隨著央行總裁彭淮南即將退休的效應，新台幣強升的趨勢在第一季以前恐怕都很難抵擋。