日央行維持利率不變 明年通膨最高上看2%目標

* 筆誤更正 12:08 update: 「明年」最高上看 2% 通膨目標

週二 (23 日) 日本央行 (BOJ) 在一月份的利率會議上，宣布維持政策利率 (Policy Rate) 在負利率的 -0.1% 不變，並且維持殖利率曲線定錨十年期日債殖利率在 0% 附近不變，一切符合市場預期。

日本央行同日同步釋出季度經濟與通膨展望報告，預測 2018 年日本的核心通膨率 (扣除生鮮食品) 將來到 1.5%，2019 年則最高上看 2.0%。

日本通膨率走勢 + 預估 (2012 至 2019 會計年度) 圖片來源：BOJ

而日本央行曾在本月初宣布縮減一部分的長天期 QQE 的購債規模，也就是縮減長天期債券 QQE，這被市場視為日央行準備跟隨聯準會 (Fed) 與歐洲央行 (BOJ) 的腳步，開始啟動縮減 QE。

日本央行此前 1 月 9 日宣布縮減 QE 的具體措施如下：

10 年期至 25 年日債規模即縮減購債 100 億日圓至 1900 億日圓。

25 年期以上之日債亦削減 100 億日圓至 800 億日圓。

由於日本目前通膨率仍屬疲軟，如上述所示，日本央行至今並未全然喊停 QQE，僅是小幅度縮減長天期債券的購買，總體而言日本央行的貨幣政策，仍是在執行放水。

截至去年 Q3 為止，日本經濟已經連續七個季度出現擴張，顯示實體經濟、出口態勢皆是出現顯著增長，同時經濟前景的改善，也正令日本企業更願意提撥資本支出投資。

目前市場預期，雖然日本央行已經有緩步退出寬鬆的打算，但是受限於日本經濟不比歐、美等地，已經出現長足復甦，故日本央行仍可能繼續維持寬鬆政策一段時間，並依照未來的通膨前景來調整貨幣政策。

日本央行黑田東彥任期也將在今年四月到期，但市場主流意見認為，黑田東彥將可望續任，以延續日央行貨幣政策的連貫性。