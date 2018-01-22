日本將延後兩年實現財政目標 因政府將社福支出列為優先

路透社報導指出，日本政府週一將預期實現基本預算盈餘的時間延後兩年至 2027 財政年度，凸顯出恢復財政健康的難度隨著支出增加而升高。 日本政府將於今年夏天擬訂新財政改革計畫，而內閣府的這份最新預期將成為該計畫的依據。



日本延後達成財政目標一事早在外界普遍預料當中，但人們仍擔憂日本如何來降低龐大的債務負擔。日本債務負擔是其經濟規模的兩倍有餘，為工業化國家中最重。



外界對財政紀律的質疑也對日本央行造成影響，該行根據積極貨幣刺激計畫印鈔以購買政府公債。



據最新預測顯示，日本政府料將於 2027 財政年度轉為基本預算盈餘 8,000 億日圓 (72.3 億美元)，相當於國內生產毛額(GDP) 的 0.1%。



日本政府去年 7 月公布的前次半年度預測顯示，2025 財政年度預算將轉為基本盈餘 1.8 兆日圓日圓，或相當於 GDP 的 0.2%。



該基本預算為不計發債所得及償債支出的預算。



原始目標是在 2020 財政年度達到預算盈餘，但日本首相安倍晉三所屬的執政黨自民黨，在去年 10 月大選的競選政綱中已刪去該截止期限，並讓教育和福利支出成為選戰主軸。



安倍表達了想儘早達成基本預算盈餘的希望。但他對於為支出設定一有約束力的上限仍猶豫不決，因他更側重在經濟增長而非撙節，以期重振經濟並恢復財政體質。



一些分析師表示，基本預算盈餘目標的延遲並不會構成問題，因為經濟已享有十年來最佳的成長表現，且稅收一直在增加。



上個月日本首相安倍晉三的內閣批准了創紀錄規模的 8,600 億美元 2018 財政年度預算支出，選擇以激進的貨幣刺激讓經濟繼續保持復甦，再次將財政改革擱置一旁。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』