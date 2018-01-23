2017全球人才競爭力指數 瑞士傲視全球稱王

新浪財經今 (23) 日報導，瑞士時間 1 月 22 日（台北時間 23 日）消息，Adecco 集團、歐洲工商管理學院（INSEAD）和塔塔通信公司在世界經濟論壇年會聯合發布了 2017 全球人才競爭力指數（Global Talent Competitiveness Index、GTCI）報告。瑞士的人才競爭力全球排名第一，其次是新加坡和美國。中國排名第 43。

報導指出，經濟表現通常和一個國家的人才競爭力有內在關聯。報告顯示，歐洲國家繼續領跑全球人才競爭力排名，排名前 25 個國家中有 15 個歐洲國家。今年的排名前十的國家均為教育體系成熟，監管環境與商業環境，就業政策都相對靈活，還有重要的一點是這些國家的內部與外部都具有開放性。

「其實該報告本身也有其不合理性，比如中國和新加坡就不應該拿來做類比。中國幅員遼闊，城鄉之間和城市之間都有極大的不同，假如一概而論很難在類似的指數比較中獲得一個比較好的成績。」歐洲工商管理學院人力資源教授 Paul Evans 對新浪財經分析說， 「 即使如此，我們這幾年看到中國的排名逐年都在穩定上升，從最初的 49 名已經到了今天的 43 名。 」

同時，Paul Evans 表示中國正在加大對外的投資，增加在海外的曝光度。中國在創新技術上的優勢已經十分明顯，人才對於經濟增長的影響力也十分可觀，但與此同時，吸引和留住人才的能力仍有很大的提升空間。

2018 年的該指數設置了 68 個評判標準，評估了 119 個國家和 90 個城市（去年是 118 個國家和 46 個城市）。該報告通過衡量一個國家在人才培養、吸引、留存等方面的表現，評估全球各國的人才競爭力，並為各國的政府、企業提供提升人才競爭力的建議。分析報告顯示了一些機構，城市和國家都在如何實現多樣化。多樣化本身並不是終結，而是要和文化融合息息相關。一個國家和地區對於不同文化的接受程度和開放程度會直接影響到國家競爭力、生產力效率，競爭力和創新能力。